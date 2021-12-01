Следственным управлением УСК по городу Минску устанавливаются обстоятельства нарушения правил безопасности движения, повлекшего по неосторожности смерть человека, сообщает Следственный комитет.

Трагедия произошла в Минске вечером 31 августа текущего года. 20-летний молодой человек взял в аренду электросамокат с помощью мобильного приложения. После чего, проигнорировав правила пользования указанным транспортным средством, он совершил на нем поездку вместе с пассажиром, своим 20-летним знакомым.

Двигаясь вблизи перекрестка проспекта Независимости с улицей Филимонова парень не справился с управлением, в результате чего молодые люди опрокинулись на землю. Пассажир с многочисленными телесными повреждениями был доставлен в учреждение здравоохранения Минска, где 11 сентября скончался.

Следует отметить, что согласно правилам пользования электросамокатом арендатору запрещается перевозить второго человека на указанном транспортном средстве, поскольку это может привести к негативным последствиям как для него самого, так и для третьих лиц и имущества арендодателя.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.321 (нарушение правил, безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Расследование уголовного дела продолжается.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»