Как сообщают правозащитники, сегодня прошли обыски у мозырского правозащитника Владимира Целепуна, активистов из Витебска Владимира Кийко и Николая Качурецкого, у могилевского правозащитника Бориса Бухеля, у речицкого активиста Олега Карбалевича.

Также прошел обыск у Василия Полякова — гомельского политика и общественного деятеля ОГП.

1 декабря обыски прошли у независимых журналистов: в могилевской области ДФР задержал двух журналистов: Сергея Неровного и Валерию Лепешеву.

Месяц тому у Сергея Неровного уже проходил обыск, тогда у журналиста забрали технику и оштрафовали якобы за распространение экстремистских материалов — за то, что поставили лайк в соцсетях на страницах изданий, признанных экстремистскими.

В Гомеле был обыск у журналистки Ларисы Щираковой, его провели сотрудники ДФР, которые после обыска ее забрали на допрос. Она отказалась отвечать на вопросы и получила устное предупреждение об ответственности за разглашение материалов дела, поэтому подробности правозащитникам она не рассказала.

Обыск был у гродненской журналистки Надежды Витиной. Она была задержана «по делу о ее личной переписке». Позже Надежду освободили.

Кроме того, по информации правозащитников, с 7 утра в Минске обыски прошли не менее чем у 10 человек.