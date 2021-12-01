Лукашенко готов остановить транзит энергоносителей, если Польша закроет границу.

В интервью Дмитрию Киселеву, генеральному директору международного информационного агентства “Россия сегодня”, Александр Лукашенко подтвердил, что готов остановить транзит энергоносителей, если Польша закроет границу.

“Когда меня будут “душить” поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты? Бросьте вы, о чем вы говорите, – заявил Лукашенко. – Поляки решили закрыть границу с Беларусью – хорошо, закрывайте. Мы не очень-то часто ездим в Евросоюз. Наши интересы сегодня в России, Китае и на Востоке больше всего. А если я закрою, что будет тогда с этим потоком, который в основном в Россию, Китай идет через нас?”

Он также заверил, что попасть в Россию и дальше европейские товары не смогут через Украину или страны Прибалтики. “Только Беларусь. Поэтому, прежде чем делать с их стороны заявления, надо взять свои куриные мозги в руки, как в народе говорят, и подумать, что ты бряцаешь. Он закроет границу… Кому ты в ущерб закроешь? Сам себе. А потом, ты закроешь – тогда подумайте, как вы энергоносители будете покупать в России”, – заявил Лукашенков интервью Дмитрию Киселёву.

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