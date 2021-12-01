Журнал Research in International Business and Finance опубликовал исследование, которое показало: наборы LEGO дорожают в среднем на 10−11% в год. В итоге их темп роста выше показателей акций, золота и облигаций, пишет “Заўтра тваёй краіны”.

Основные выводы исследования:

LEGO-это культовая игрушка с уменьшающимся со временем запасом и высокой коллекционной ценностью

Инвестиции в LEGO приносят высокую прибыль на вторичном рынке

LEGO превосходит крупные акции, облигации, золото и альтернативные инвестиции

Прибыль LEGO не подвержена факторам риска и обеспечивает преимущества диверсификации

Инвестиции LEGO являются долгосрочными и приносят положительную прибыль через 2-3 года после выхода на пенсию

«Мы привыкли к тому, что если люди покупают какие-то вещи ради инвестиций, то это драгоценности, антиквариат или предметы искусства. Однако есть и другие варианты, например, коллекционные игрушки», — говорит доцент факультета экономических наук ВШЭ Виктория Добрынская. — «Вторичный рынок LEGO огромен и слабо изучен традиционными инвесторами».

В Китае, России и странах Ближнего Востока спрос на такие товары наиболее высок.

Наборы конструктора из Дании быстро дорожают, так как их число сильно ограничено. В первую очередь это касается наборов по культовым фильмам, книгам или историческим событиям. Второй фактор — предложение на вторичном рынке сокращается: часть покупателей не готовы расстаться со своими наборами, а другая — не продает старые конструкторы из-за потерянных деталей. С другой стороны, поклонники LEGO порой готовы переплатить за возможность заполучить ностальгический предмет.

Авторы исследования проанализировали цены на 2322 набора LEGO с 1987 по 2015 год и выяснили, что цены на вторичном рынке после двух-трех лет выхода набора меняются как в плюс, так и в минус. Разница варьировалась от минус 50% до плюс 600% в год.

Еще одна закономерность: маленькие и очень большие наборы дорожают быстрее, чем средние. Первые зачастую содержат уникальные детали или фигурки, а вторые выпускают реже и они больше привлекают взрослую аудиторию.

Среди лидеров подорожания — наборы в честь известных зданий, фильмов и популярных праздников. К примеру, в числе самых дорогих оказались «Тадж-Махал» и «Звезда смерти II». Но тут нужно отлично разбираться в тенденциях рынка, чтобы разглядеть инвестиционный потенциал.

Рост цен в среднем на 10−11% в год — это быстрее, чем акции и облигации, золото и вино. При этом цены на наборы почти не зависят от ситуации на фондовом рынке, так как стремились вверх даже в кризисном 2008 году. И все же авторы исследования предупреждают, что вложения в LEGO окупят себя только в перспективе как минимум трех лет.

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