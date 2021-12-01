По поводу развернувшегося в Беларуси миграционного кризиса были проведены опросы общественного мнения в России, Польше, Литве и Германии. Их результаты собрал Thinktanks.

Все опросы были проведены в ноябре, а опубликованы преимущественно в последние несколько дней.

Россия

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 30 ноября представил данные опроса россиян, посвященного ситуации на белорусско-польской границе.

Опрос проводился 18 ноября методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Две трети респондентов (66%) слышали о последних событиях на белорусско-польской границе; 34% опрошенных не знают, о чем речь, или затруднились ответить. Чаще всего жители России описывают ситуацию следующим образом: беженцы пытаются попасть в Европу (14%); беженцев не пускают в Европу (12%); там происходит миграционный кризис (12%); а также бардак и безобразие (10%).

Чаще всего россияне полагают, что в сложившейся ситуации скорее виноват Европейский союз (36% от общего числа респондентов),а среди граждан старшего поколения такого мнения придерживаются 41-47%. Примерно 8% опрошенных считают, что виноваты власти Польши; 15% сказали, что виноваты власти Беларуси (среди молодежи такого мнения придерживаются 22-36%); 12% придерживаются мнения, что виноваты сами мигранты. Каждый пятый (22%) затруднился назвать виноватых.

Отвечая на открытый вопрос о том, как следует поступить белорусским властям в отношении мигрантов, находящихся на территории Беларуси, 18% россиян сказали, что их нужно депортировать; 17% — что им нужно помочь и предоставить гуманитарную помощь; по 4% убеждены, что нужно им не препятствовать, пытаться договориться с Евросоюзом или закрыть границу. При этом 44% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

Из трех предложенных в рамках закрытого вопроса вариантов того, как белорусским властям следует поступить в отношении мигрантов на границе с Польшей, чаще всего опрошенные россияне выбирали помощь в возвращении домой (44%); 27% считают, что Минску следует договориться с властями Польши о переходе мигрантами границы на территорию Евросоюза; 8% ответили, что нужно предоставить мигрантам убежище на своей территории.

В то же время, отвечая на открытый вопрос о том, как Россия должна поступить в ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе, 32% россиян высказали мнение, что не нужно вмешиваться. По 10% ответили, что нужно поддержать Беларусь или оказать гуманитарную помощь, по 7% считают, что беженцам нужно помочь вернуться домой и что Россию эта ситуация не касается. Треть опрошенных (31%) затруднились с ответом.

Польша

Представители исследовательского центра Kantar провели опрос общественного мнения в Польше на предмет поддержки выбранной властью тактики по отношению к миграционному кризису на границе с Беларусью. Результаты исследования опубликованы в издании Gazeta Wyborcza.

Исследование было проведено 16−18 ноября. В нем приняло участие 980 взрослых жителей Польши.

По результатам опроса оказалось, что более половины жителей Польши (54%) положительно относятся к действиям правительства на восточной границе. Такой же процент респондентов положительно оценил и идею строительства стены на границе с Беларусью. Среди данной категории населения преобладают мужчины и жители небольших городов и сельской местности.

38% опрошенных заявили о том, что не поддерживают действия властей и считают необходимым пропустить мигрантов на территорию ЕС. Среди данной категории преобладают женщины и жители столицы.

Остальные респонденты (8%) не смогли дать четкий ответ на поставленный вопрос.

Литва

В Литве опрос общественного мнения по поводу миграционного кризиса в Беларуси был проведен компанией Norstat с 3 по 24 ноября, по заказу LRT. Результаты опроса были опубликованы LRT 30 ноября.

В исследовании приняли участие 1 000 жителей Литвы в возрасте старше 18 лет.

Согласно данным опроса, 49% респондентов поддерживают политику Литвы в отношении Беларуси; 37% – не поддерживают. Еще 15% заявили, что у них нет мнения по этому поводу.

Жители Вильнюса (62%) и Каунаса (57%) чаще других демонстрировали свою поддержку политике Литвы в отношении Беларуси. В Клайпеде таких 51%. В других городах этот процент составляет менее 50%, а в сельской местности – 41%.

Среди респондентов с высшим образованием 60% опрошенных заявили, что поддерживают политику Литвы в отношении Беларуси, а среди тех, кто имеет полное среднее образование, таких оказалось только 35%.

Германия

Опрос жителей Германии был проведен социологическим институтом YouGov. Результаты обнародованы 27 ноября.

Идею приема Германией мигрантов, скопившихся на белорусско-польской границе, отклоняет почти половина жителей страны. 45% респондентов не согласились с тем, чтобы разрешить хотя бы части этих мигрантов приехать в Германию для рассмотрения их ходатайства об убежище.

Всего 9% опрошенных согласны, чтобы эти люди прибыли в ФРГ и их ходатайства об убежище в Германии были рассмотрены без каких-либо предварительных условий. 21% немцев согласились бы на въезд мигрантов в ФРГ лишь в том случае, если часть людей из этой группы примут другие страны Европейского Союза. Еще 18% опрошенных выступили за прием лишь тех мигрантов с белорусско-польской границы, которые бегут из зоны боевых действий.

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