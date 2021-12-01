Ядерное оружие подведет нашу страну под прицелы чужих армий

Даже если ядерное оружие окажется на территории Беларуси, управлять им сможет только Россия. Но это подведет нашу страну под прицелы чужих армий, даже если мы сами в войнах участвовать не будем, пишет издание «Белорусы и рынок», ссылаясь на публикацию военного и политического аналитика Егора Лебедка в авторском телеграм-канале.

30 ноября Александр Лукашенко заявил, что готов предложить Кремлю вернуть ядерное оружие в Беларусь. Сделает он это в случае, если НАТО переместит свое ядерное оружие из Германии в Польшу.

Это был ответ на недавнее заявление генерального секретаря НАТО Йенса Солтенберга, сделанное по поводу смены руководства Германии на более «зеленое». Солтенберг сказал: «Конечно, Германия может решать — будет ли в ней ядерное оружие. Но альтернатива состоит в том, что ядерное оружие окажется в других странах Европы, также к востоку от Германии».

Поделится ли Россия с Минском?

«Естественно, речь не идет о передаче Россией ядерного оружия (ЯО) Беларуси — это нарушение договора о нераспространении ЯО и имело бы последствия для самой РФ и безопасности в мире. ЯО в случае размещения в Беларуси будет под управлением России, т.е. Беларусь реально никак на его применение не повлияет», — цитирует Лебедка Thinktanks.by.

Что Россия может привезти в Беларусь?

Россия при желании имеет возможность разместить в Беларуси гораздо больше видов ядерного оружия, чем это может сделать НАТО в Польше. У НАТО в Европе размещены только ядерные авиабомбы B61 (по открытым данным), в то время как у России есть возможность разместить ядерные бомбы, оперативно-тактические ракетные комплексы с ЯО, а также ядерные боеприпасы для артиллерии и даже ядерные мины.

«Тем самым возможностей быстрого применения ЯО у РФ заметно больше на нашем ТВД, чем у НАТО: самолеты отслеживает ПВО, а вот, например, артиллерию с ЯО хоть и можно отслеживать, но понять, в каком орудии ядерный боеприпас, сложнее», — отметил эксперт.

А поэтому в случае переброски в Беларусь ядерных боеприпасов для артиллерии вся она будет восприниматься Западом как потенциальный носитель ЯО.

«НАТО придется существенно наращивать разведывательные возможности (которые потом пропаганда будет преподносить как недружественные действия Запада по подготовке к войне)», — предупреждает Егор Лебедок.

Ядерное оружие — подарок или проклятие?

Есть и другие факторы, повышающие для нас опасность.

«Размещение тактического ЯО в Беларуси делает нашу территорию одной из основных целей для нанесения удара различными силами и средствами в случае войны с Россией, даже при дистанцировании Беларуси от войны», — считает аналитик.

Кроме того, применение ядерного оружия на нашей территории означает трагические последствия для нас самих. Здесь Егор Лебедок вспоминает слова командующего Белорусским военным округом А.И. Костенко в 1991 году во время дискуссии о целесообразности ЯО в Беларуси:

«С началом войны планируется применение этого оружия — это не просто десятки чернобылей на земле, не только вывод из актива материальной основы огромных жизненных пространств, но и подрыв или разрушение генофонда нации до трудновосстановимого уровня, и никакие решительные цели войны не стоят такой задачи».

Дым без огня

Вероятно, разговоры о размещении ЯО в Беларуси пока останутся лишь разговорами.

Во-первых, Йенс Солтенберг уже сделал свое второе заявление, в котором говорится, что Германия будет продолжать участвовать в совместном использовании ядерных вооружений, и поэтому речь о Польше больше не идет.

Особо примечательно, что 30 ноября ОДКБ, куда входит и Беларусь, заявила: «Государства-члены ОДКБ настоятельно призывают государства-участники Договора о нераспространении ядерного оружия, обладающие ядерным оружием, ограничиться его дислокацией на своих территориях без его размещения за рубежом, ликвидировать всю инфраструктуру, позволяющую обеспечить быстрое развертывание этого оружия на территории неядерных государств».

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