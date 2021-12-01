Биолог рассказала об опасности и возможной защите от «Омикрона»

Мутации омикрон-штамма коронавируса могут помочь ему обмануть антитела.

Основной опасностью омикрон-штамма коронавируса является большое количество мутаций в тех частях, к которым обычно крепятся антитела, вырабатываемые организмом человека. Это может привести к тому, что уже сформированный к другим штаммам иммунитет не будет эффективен против омикрона. Об этом «Ленте.ру» рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

«В сиквенсе вируса вызывают опасения места, в которых произошли мутации. Вот есть S-белок коронавируса (шип). У него есть рецептор-связывающий домен (RBD), с помощью которого вирус проникает в клетку человека. Это такая болвашка, которая торчит на S-белке, и к ней цепляются нейтрализующие антитела. Так вот на этой болвашке десять мутаций. То есть сохранных мест, куда могли бы подцепиться антитела, там довольно мало, основные площадки для антител выбиты, их просто нет», — сказала врач.

Биолог отметила, что пациенты с омикрон-штаммом, которые были госпитализированы в Гонконге, уже были полностью провакцинированы. Это может указывать на то, что иммунитет, сформированный старыми вакцинами, будет неэффективен против омикрона.

«Получается, что антитела не могут уверенно распознать S-белок, а значит, не могут облепить собой вирус и обезвредить его. И это самая большая опасность», — заявила Баранова.

Напомним, что штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала его опасным и предупредила уже переболевших COVID-19 о возможном заражении «Омикроном».

Кроме того, доктор биологических наук рассказала об эффективности вакцин против нового штамма коронавируса. По ее мнению, те вакцины, которые созданы на аденовирусной платформе, например Pfizer/BioNTech или «Спутник V», могут показать большую эффективность против нового штамма по сравнению с РНК-вакцинами.

«Все дело в том, что аденовирусные вакцины чуть послабее мРНК-вакцин по общему уровню антител. Но зато их ответ обширнее, поскольку они больше задействуют T-клеточное звено. Поэтому российская вакцина “Спутник V”, вероятно, будет немного лучше стоять против “Омикрона”», – рассказала Баранова изданию «Москва 24».

Разработчики вакцины «Спутник V» заявили, что исследование эффективности препарата против омикрон-штамма займет примерно три недели, а массовое производство адаптированной бустерной дозы можно будет начать в середине февраля 2022 года.

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