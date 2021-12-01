Голливудский актер Арнольд Шварценеггер стал главным персонажем ивента в World of Tanks. Рекламный ролик события опубликован на официальном канале игры на YouTube.
В ролике Шварценеггер получает письмо от фаната, которое было отправлено еще 30 лет назад — мальчик хотел увидеться с кумиром и актер решает отправиться к поклоннику, чтобы поздравить его с Новым годом.
Шварценеггер прокомментировал своё появление в World of Tanks, рассказав, что он знаком с танками не понаслышке и даже владеет одним.
«Работа с командой Wargaming над этим особым проектом была отличным опытом — тем более мне известно, сколько радости он принесет миллионам игроков!
С танками меня связывает давняя история: у меня есть M-47 Patton, на котором я проходил службу в австрийской армии, когда мне было 18, так что мне знаком восторг, который испытываешь, управляя этими стальными зверями! Пользователи Reddit годами спрашивали, когда же ждать моего появления в World of Tanks?
Кажется, их мечта сбылась. Так что отложи праздничное печенье и готовься к “Новогоднему наступлению” вместе со мной!»
«Новогоднее наступление» — ежегодный ивент в World of Tanks. Во время события игрокам предстоит украшать ангар праздничными гирляндами, игрушками и другими декорациями. В зависимости от уровня украшений меняется количество наград за ивент. Разработчики пообещали представить подробности события в ближайшем будущем.
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