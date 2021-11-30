Правозащитники признали журналистку Ирину Славникову политической заключенной.

«Действия в отношении журналистки Ирины Славниковой являются продолжением целенаправленной политики властей по ограничению распространения неподцензурной информации в стране и продолжением наступления на свободу слова», — отмечают правозащитники.

Напомним, что 30 октября Ирину Славникову и ее мужа Александра Лойко задержали на паспортном контроле в минском аэропорту, когда они прилетели из Египта. На них надели наручники и даже не дали забрать багаж. А 1 ноября суд Первомайского района г.Минска назначил супругам по 15 суток ареста по обвинению в «распространении экстремистских материалов».

15 ноября, в суде Первомайского района было вынесено решение арестовать супругов ещё на 15 суток по обвинению в «мелком хулиганстве» (статья 17.1 КоАП). А 26 ноября стало известно, что Славникова проходит подозреваемой по делу о грубом нарушении порядка (статья 342 УК). Её мужа, Александра Лойко, 29 ноября суд арестовал на 15 суток третий раз подряд. На этот раз за неповиновение должностному лицу (статья 24.3 КоАП).

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