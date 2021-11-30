По данным Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, атмосферное давление в Минске на утро 30 ноября составило 718 мм ртутного столба, что на 25 мм ниже климатической нормы.

Помимо того, что изменившееся атмосферное давление напрямую влияет на погоду, оно еще воздействует и на организм человека. Метеочувствительные люди наверняка почувствовали эти изменения по себе. Как же низкое атмосферное давление сказывается на здоровье человека?

Гипотоники и гипертоники! Внимание на давление

В зоне риска находятся гипотоники и гипертоники. Причем, у людей с пониженным давлением оно может понижаться еще больше, а с повышенным – повышаться без явных внешних факторов, которые обычно этому способствуют.

Гипотоникам следует быть особенно внимательными при появлении таких симптомов как головокружение, тошнота и предобморочное состояние: не обратив вовремя внимания на такие симптомы, у них большой шанс довести себя до сердечного приступа.

Неврологи и кардиологи в период резкого снижение артериального давления также наблюдают увеличение количества инфарктов и инсультов у людей.

Мигрени и перепады настроения

Более редкий, но также связанный с изменением атмосферного давления симптом – возникновение мигреней. Особые неприятности они могут вызвать у тех, кто эмоционально неустойчив и склонен к депрессиям. Таким людям можно профилактически принять успокоительное.

Чем себе помочь?

Метеочувствительным людям, и особенно тем, кто находится в зоне риска, советуют прибегнуть к следующим нехитрым методам, чтобы облегчить свое состояние:

делайте легкую зарядку по утрам, избегая при этом наклонов и приседаний

не перетруждайтесь

предпочитайте легкую полезную еду, откажитесь от фастфудов

пейте достаточно воды

побалуйте себя легким массажем стоп

принимайте контрастный душ

чаще проветривайте помещения

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