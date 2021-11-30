– Сергей, партии могут как-то повлиять на общественно-политическую ситуацию в стране?

– Партийные структуры сейчас не имеют практически никакого политического веса. И раньше партии не на многое могли воздействовать, но в последнее время ситуация значительно ухудшилась. Некоторые боятся, что не пройдут перерегистрацию. Мы, правда, этого не боимся, но работать по-настоящему всё равно не дают.

Сейчас массово ликвидируют некоммерческие организации по политическим мотивам. Если начнут закрывать политические партии по политическим соображениям – это будет совсем разрыв шаблонов. Но, к сожалению, в Беларуси такое возможно.

– Как «Грамада» смотрит на ситуацию с мигрантами?

– Мы придерживаемся той версии, что это всё-таки гибридная война, которая организована не без участия действующей белорусской власти. Ведь при том штате силового блока, который у нас существует, предотвратить нелегальную миграцию можно было в считанные часы. Но пока властям эта ситуация выгодна: они таким образом как бы мстят Евросоюзу, который вводит санкции против Беларуси и пытается бороться с действующим режимом. И, учитывая, что других инструментов воздействия и противодействия у них нет, они используют мигрантов, чтобы насолить Евросоюзу.

– По вашему прогнозу, чем закончится эта ситуация? Дело может дойти до вооруженного противостояния?

– Нет, войны не будет. Но Беларусь может потерять независимость и войти в состав России. И дальше всеми проблемами уже будет заниматься Кремль.

– Перспективы не очень радужные…

– Да. Если раньше у Лукашенко всегда было поле для маневров – он разворачивался то на Запад, то на Восток, – то сейчас у него такой возможности нет. Недавно я верил, что можно решить проблемы при помощи конструктивного диалога с Европой, но после того, как мигранты колонной пошли на Польшу, боюсь, что это невозможно. Европейские политики очень негативно настроены. Раньше они происходящее с мигрантами не ассоциировали с Лукашенко: мол, он просто ничего не делает для противодействия их потокам. А сейчас мнение изменилось: в Европе считают, что он способствует, направляет и всячески поддерживает миграционный кризис. Ситуация печальная, конечно.

– А что вы думаете про ситуацию, в которой оказалась «Белавиа»? Мне лично жаль, если авиакомпания будет разрушена и ее заменят россияне…

– «Белавиа» была создана на деньги налогоплательщиков. И когда сейчас всё рушится – для меня как бизнесмена это даже личная боль. Я не считаю, что «Белавиа» вообще виновата в кризисе с мигрантами и имеет какое-то отношение к посадке самолета, на котором летел Протасевич. «Белавиа» делала нашу жизнь легче, мы могли спокойно за пару часов добраться в любой уголок той же Европы. И когда европейцы закрыли небо, они не «Белавиа» запретили летать, а всем белорусам. И мне это не нравится.

– Евросоюз готов принять очередной пакет санкций…

– Диалога нет – значит, санкции будут. На мой взгляд, это плохо.

Публикация из № 92 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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