«Ростех» создаст программу для предсказания митингов и беспорядков

Национальный центр информатизации, который входит в структуру «Ростеха», к 2022 году обещает разработать специальное программное обеспечение для прогнозирования митингов и беспорядков, пишет РБК.

Система будет рассчитывать возможные моменты возникновения беспорядков и их эскалацию на основе публикаций в СМИ, соцсетях и анализа данных «умных» камер.

Принципы работы системы изложены в проекте. Согласно документу, ПО будет постоянно изучать публикации в СМИ, посты в соцсетях, данные «умных» камер. Если беспорядки уже начались, искусственный интеллект проанализирует число их участников и сотрудников правопорядка, поведение зачинщиков, направление движения толпы. Задачей специального програмного обеспечения будет не только прогнозирование возникновения массовых беспорядков, но и их краткосрочной динамики. Также планируется, что система будет помогать обеспечивать общественную, экологическую и транспортную безопасность, реагировать на кризисные ситуации и координировать работы ведомств.

В документе даны определения «митинга», «политического конфликта», «антиполицейских проявлений» и приведены наиболее яркие примеры массовых беспорядков в России.

Разработка ведется в рамках проекта МЧС «Безопасный город». Планируется, что пользоваться системой будут муниципальные и региональные органы исполнительной власти. Для того, чтобы законодательно допустить отслеживание личных данных, необходимых для работы ПО, МЧС подготовило и опубликовало текст проекта федерального закона о системе «Безопасный город». Предполагается, что закон вступит в силу уже 1 января 2022 года.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»