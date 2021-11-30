Раскрыт секрет исчезновения загадочной китайской цивилизации

Археологические исследования показывают, что примерно в 5300 лет назад на востоке Китая существовала очень развитая культура Лянчжу. К ней относится цивилизованный, по меркам последних этапов каменного века, город, которому не было равных во всем мире. Он располагался на дельте реки Янцзы и, судя по сохранившимся руинам, был снабжен большим количеством плотин, водохранилищ и других видов гидротехники. Из-за всего этого, ученые даже прозвали найденный город неолитической «Восточной Венецией».

Однако, существование технологически развитой цивилизации длилось всего лишь одно тысячелетие — примерно 4300 лет назад произошел крах, который заставил людей покинуть город. Недавно ученые наконец-то смогли раскрыть секрет исчезновения культуры Лянчжу, пишет Hi-News.

«Восточная Венеция» — это термин, обозначающий расположенные на воде китайские города. Это важные достопримечательности Китая, которые богаты старинными постройками, мостами и живописными каналами. Если бы город Лянчжу не исчез, он бы точно вошел в этот список. Неолитическая революция — это переход человечества от охоты и собирательства к земледелию и животноводству.



Причина исчезновения цивилизации Лянчжу

По данным научного издания Science Alert, ранее ученые уже предполагали, что крах цивилизации произошел из-за катастрофического наводнения. Это одно из самых правдоподобных предположений, потому что расположенный в дельте реки город постоянно взаимодействовал с водой. По словам австрийского геолога Кристофа Шпетля (Christoph Spotl), самым явным намеком на наводнение является наличие на руинах тонкого слоя глины.

Однако, нельзя было сделать однозначных выводов о причине гибели цивилизации, на основе наличия слоя грязи на руинах, — справедливо отметил ученый.

Сильное наводнение в Древнем Китае

В рамках новой научной работы, Кристоф Шпетль и его коллеги решили исследовать минеральные образования в местных подводных пещерах. Дело в том, что изучая химический состав сталагмитов и других структур, можно многое узнать о древних климатических условиях.

Оказалось, что в период исчезновения цивилизации Лянчжу 5300 лет назад, в месте расположения города на протяжении десятилетий часто шли проливные дожди. Скорее всего, это было связано с Эль-Ниньо — естественным природным явлением, которое заключается в колебаниях температуры поверхности экваториальной части Тихого океана в совокупности с изменениями в циркуляции атмосферы над ним. Это явление оказывает большое влияние на климатические условия во многих частях нашей планеты.

Обильные муссонные дожди, вероятно, привели к такому сильному затоплению Янцзы и ее рукавов, что даже сложные плотины и каналы больше не могли противостоять этим массам воды, разрушив город Лянчжу и вынудив людей бежать, — заключили ученые.

По мнению исследователей, гидротехника в городе была построена примерно 4-5 тысяч лет назад. Плотины не могли справиться с наводнением потому, что в один период времени местные жители могли встретиться с засушливым периодом. Из-за этого они вполне могли перестать улучшать сооружения и со временем они утратили свою надежность. А потом внезапно возникло наводнение, к которому представители народа Лянчжу попросту не было готово. Дожди и наводнения не только разрушили дома, но и привели к голоду, уничтожив посевы риса.

Опасность реки Янцзы

Скорее всего, территория реки Янцзы само по себе является не лучшим местом для строительства городов. Основанные на этих землях поселения вряд ли могли надеяться на долгое существование. Не исключено, что до цивилизации Лянчжу на этой территории жили и другие народы, но они тоже канули в небытие из-за наводнений. После разрушительного наводнения на этой территории тоже могли жить некоторые народы, но они явно просуществовали недолго. А в 2070 году до нашей эры возникла династия Си, которая считается первой в своем роде. Основателем этой династии считается Великий Юй — она просуществовала три с половиной века и сменила семь правителей.

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