Подготовка к Рождеству. Традиции католиков и православных

В воскресенье, 28 ноября, христиане Беларуси начали готовиться к Рождеству. У православных начался 40-дневный Рождественский пост, у католиков — Адвент. В этом году православные и католики вступают в этот период духовного воздержания в один день.

У католиков Адвент продлится 4 недели. Пост у православных продлится 40 дней и закончится 6 января. Напомним, что первыми Рождество Христово отметят католики — 25 декабря, а 7 января — православные.

Традиции Адвента у католиков

Адвент (Рождественский пост у католиков) в 2021 году начался в воскресенье, 28 ноября, и продлится до пятницы, 24 декабря (включительно). Начало поста ежегодно приходится на разные даты, поскольку его первый день определяется как четвертое воскресенье до Рождества Христова.

В период Адвента католики отмечают ряд праздников, включая День святой Варвары и День святого Николая. В такие дни принято печь рождественское печенье и готовить подарки для близких.

Адвент для католиков — время духовной и телесной подготовки к празднику Рождества Христова. Это время покаяния, верующие стараются посвятить больше времени молитве, совершают дела милосердия и приходят к исповеди. Также соблюдается пост. Традиционно католики отказываются от мяса, в некоторых регионах — и от молочных продуктов. Также до 1-2 раз в день сокращается число приемов пищи.

Венок Адвента

Адвентский венок — один из главных атрибутов католического Рождественского поста. Обычно это венок из еловых веток, в который вплетают четыре свечи. В первое воскресенье Адвента зажигают одну свечу, и в каждое следующее добавляют по одной. В Рождество горят все четыре свечи, что является символом светлого торжества. Такие венки украшают храмы и дома людей.

Четыре воскресенья Адвента

Все четыре воскресенья Адвента отличаются между собой своей символикой и тематикой. В храмах проходят особые богослужения, а священники облачаются в одежды фиолетового цвета.

В первое воскресенье зажигают первую свечу венка Адвента — Свечу посвящённую пришествию Спасителя в конце времён. Во второе воскресенье Адвента зажигают вторую свечу — Вифлеемскую — символ пришествия на землю Сына Божьего, рожденного от Девы Марии в Вифлееме. В третье воскресенье зажигают третью свечу — Свечу пастухов, которая символизирует пришествие Иисуса в сердца людей через веру в Его святое Слово. В четвертое воскресенье (в Сочельник) к первым трем добавляют четвертую и последнюю — Ангельскую свечу. Эта свеча символизирует божественную сущность Христа. В Рождественскую ночь в венке Адвента горят все четыре свечи.

Как готовятся к Рождеству православные

Православные христиане начинают подготовку к Рождеству более чем за месяц — для этого существует Рождественский пост, который начинается 28 ноября и длится 40 дней — до вечера 6 января.

Следует понимать, что пост телесный, без поста духовного, ничего не приносит для спасения души, даже наоборот, может быть и духовно вредным, если человек проникается сознанием собственного превосходства от того, что он постится.

Рождественский пост необходим, чтобы подготовить верующих к светлому празднику Рождества Христова. Считается, что пост помогает очиститься душой и телом, чтобы встретить рождение Иисуса Христа с чистыми помыслами.

Пост — это молитва, покаяние и воздержание от страстей и пороков, прощение обид и исключение увеселительных мероприятий. Пост не цель, а средство смирения плоти и очищения от грехов.

Без молитвы и покаяния пост становится всего лишь диетой.

От каких продуктов следует отказаться

Во все дни верующим не разрешается есть пищу от теплокровных животных. То есть под запретом все мясные продукты, молочные продукты и яйца.

Согласно церковному уставу, пост разделён на три части.

Первая — с 28 ноября по 19 декабря. В это время по понедельникам, средам и пятницам советуют придерживаться сухоядения. По вторникам и четвергам разрешена горячая пища с растительным маслом. По субботам и воскресеньям можно горячую пищу с растительным маслом, а также рыбу и вино.

Вторая часть поста — с 20 декабря по 1 января — еще строже первой. По понедельникам, средам и пятницам разрешено сухоядение; По вторникам и четвергам, по субботам и воскресеньям — горячая пища с растительным маслом.

Третья часть поста длится со 2 по 6 января. В понедельник, среду предписывается сухоядение, а во вторник и четверг — горячую пищу без масла, а в воскресенье — горячая пища с маслом. Последний день поста называют сочельником. В этот день запрещено принимать пищу до появления на небе первой звезды. После чего принято есть сочиво — это постное блюдо, которое чаще всего готовится из пшеницы или риса с медом и фруктами.

Следует учитывать, что это монашеский устав. Миряне, как правило, постятся мягче. Также разрешаются послабления для беременных женщин, детей, заболевших и людей, которые занимаются тяжелым физическим трудом.

Служители церкви напоминают, что телесное воздержание будет бессмысленным без заботы о душе. В пост следует больше времени посвятить молитве, посещению богослужений и общению с близкими. Венчание и женитьбу придётся перенести на время после поста. Также нельзя ходить на охоту или рыбалку, так как убийство животных ради азарта церковь не поддерживает.

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