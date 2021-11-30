Источник фото: Pixabay

В воскресенье, 28 ноября, христиане Беларуси начали готовиться к Рождеству. У православных начался 40-дневный Рождественский пост, у католиков — Адвент. В этом году православные и католики вступают в этот период духовного воздержания в один день.

У католиков Адвент продлится 4 недели. Пост у православных продлится 40 дней и закончится 6 января. Напомним, что первыми Рождество Христово отметят католики — 25 декабря, а 7 января — православные.

Традиции Адвента у католиков

Адвент (Рождественский пост у католиков) в 2021 году начался в воскресенье, 28 ноября, и продлится до пятницы, 24 декабря (включительно). Начало поста ежегодно приходится на разные даты, поскольку его первый день определяется как четвертое воскресенье до Рождества Христова.

В период Адвента католики отмечают ряд праздников, включая День святой Варвары и День святого Николая. В такие дни принято печь рождественское печенье и готовить подарки для близких.

Адвент для католиков — время духовной и телесной подготовки к празднику Рождества Христова. Это время покаяния, верующие стараются посвятить больше времени молитве, совершают дела милосердия и приходят к исповеди. Также  соблюдается пост. Традиционно католики отказываются от мяса, в некоторых регионах — и от молочных продуктов. Также до 1-2 раз в день сокращается число приемов пищи.

Венок Адвента

Адвентский венок — один из главных атрибутов католического Рождественского поста. Обычно это венок из еловых веток, в который вплетают четыре свечи. В первое воскресенье Адвента зажигают одну свечу, и в каждое следующее добавляют по одной. В Рождество горят все четыре свечи, что является символом светлого торжества. Такие венки украшают храмы и дома людей.

Подготовка к Рождеству. Традиции католиков и православных
Венок Адвента
Четыре воскресенья Адвента

Все четыре воскресенья Адвента отличаются между собой своей символикой и тематикой. В храмах проходят особые богослужения, а священники облачаются в одежды фиолетового цвета.

В первое воскресенье зажигают первую свечу венка Адвента — Свечу посвящённую пришествию Спасителя в конце времён. Во второе воскресенье Адвента зажигают вторую свечу — Вифлеемскую — символ пришествия на землю Сына Божьего, рожденного от Девы Марии в Вифлееме. В третье воскресенье зажигают третью свечу — Свечу пастухов, которая символизирует пришествие Иисуса в сердца людей через веру в Его святое Слово. В четвертое воскресенье (в Сочельник) к первым трем добавляют четвертую и последнюю — Ангельскую свечу. Эта свеча символизирует божественную сущность Христа. В Рождественскую ночь в венке Адвента горят все четыре свечи.

Как готовятся к Рождеству православные

Православные христиане начинают подготовку к Рождеству более чем за месяц — для этого существует Рождественский пост, который начинается 28 ноября и длится 40 дней — до вечера 6 января.

Следует понимать, что пост телесный, без поста духовного, ничего не приносит для спасения души, даже наоборот, может быть и духовно вредным, если человек  проникается сознанием собственного превосходства от того, что он постится.

Рождественский пост необходим, чтобы подготовить верующих к светлому празднику Рождества Христова. Считается, что пост помогает очиститься душой и телом, чтобы встретить рождение Иисуса Христа с чистыми помыслами.

Пост — это молитва, покаяние и воздержание от страстей и пороков, прощение обид и исключение увеселительных мероприятий. Пост не цель, а средство смирения плоти и очищения от грехов.

Без молитвы и покаяния пост становится всего лишь диетой.

От каких продуктов следует отказаться
Подготовка к Рождеству. Традиции католиков и православных
Источник фото: Pixabay

Во все дни верующим не разрешается есть пищу от теплокровных животных. То есть под запретом все мясные продукты, молочные продукты и яйца.

Согласно церковному уставу, пост разделён на три части.

Первая — с 28 ноября по 19 декабря. В это время по понедельникам, средам и пятницам советуют придерживаться сухоядения. По вторникам и четвергам разрешена горячая пища с растительным маслом. По субботам и воскресеньям можно горячую пищу с растительным маслом, а также рыбу и вино.

Вторая часть поста — с 20 декабря по 1 января — еще строже первой. По понедельникам, средам и пятницам разрешено сухоядение; По вторникам и четвергам, по субботам и воскресеньям — горячая пища с растительным маслом.

Третья часть поста длится со 2 по 6 января. В понедельник, среду предписывается сухоядение, а во вторник и четверг — горячую пищу без масла, а в воскресенье — горячая пища с маслом. Последний день поста называют сочельником. В этот день запрещено принимать пищу до появления на небе первой звезды. После чего принято есть сочиво — это постное блюдо, которое чаще всего готовится из пшеницы или риса с медом и фруктами.

Следует учитывать, что это монашеский устав. Миряне, как правило, постятся мягче. Также разрешаются послабления для беременных женщин, детей, заболевших и людей, которые занимаются тяжелым физическим трудом.

Подготовка к Рождеству. Традиции католиков и православныхСлужители церкви напоминают, что телесное воздержание будет бессмысленным без заботы о душе. В пост следует больше времени посвятить молитве, посещению богослужений и общению с близкими. Венчание и женитьбу придётся перенести на время после поста. Также нельзя ходить на охоту или рыбалку, так как убийство животных ради азарта церковь не поддерживает.

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