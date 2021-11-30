KEGOC, оператор электросетей Казахстана, принял решение ограничить количество майнинговых ферм в стране: разрешения выдадут лишь 50 зарегистрированным организациям. Им будут поставлять энергию по повышенному тарифу, и их же будут официально отключать в первую очередь при перебоях в энергосистеме страны. А вот что делать с тысячами «серых» майнеров, власти пока не знают, пишет Техкульт.

Майнинг в Казахстане во второй половине 2021 года привел к настоящему бедствию – из-за неуемного потребления электричества шесть регионов столкнулись с массовыми отключениями, а три электростанции едва не вышли из строя из-за возросшей нагрузки. Вместо запланированных 1-2 % увеличение энергопотребления составило сразу 8%, поэтому генерирующих мощностей банально не хватает. По самым скромным оценкам, на долю «серых» майнеров приходится 1200 МВт, а ведь есть еще и официально работающие фермы для майнинга.

Для понимания масштабов проблемы, по данным издания Financial Times, из Китая в Казахстан было перевезено 87 849 «энергоемких» майнинговых установок. Однако теперь многие простаивают – например, компания Xive объявила, что не может найти источники энергии для 2500 установок и вынуждена прекратить майнинг. Те же зарегистрированные организации, которые продолжат работу, со следующего года станут платить компенсационный сбор 1 тенге за каждый киловатт потребленной энергии. Но это не решит проблему – власти Казахстана рассматривают вопрос строительства АЭС для увеличения генерации электроэнергии на уровне государства.

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