В понедельник, 29 ноября, в эфире телеканала CNBC генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла и генеральный директор компании Moderna Стефан Бансель заявили, что новые вакцины против штамма “омикрон” уже разрабатываются.

При этом Бурла сказал, что его компания может создать такую вакцину “менее чем за 100 дней”. А Бансель заявил, что создание такой вакцины займет месяцы.

Эти заявления прозвучали на фоне предварительных оценок экспертов, согласно которым имеющиеся в настоящее время на рынке вакцины против коронавируса с меньшей эффективностью защищают от штамма “омикрон”, чем от других известных штаммов.

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