В ближайшее время в коллективный договор ОАО «МТЗ» планируют внести изменения. Одно из них коснется выплат материальной помощи при уходе в трудовой отпуск – теперь ее будут получать только члены профсоюза.

Об этом рассказал председатель профсоюзного комитета предприятия Станислав Шиманский.

«В колдоговор будут внесены значительные коррективы с учетом изменений в действующем трудовом законодательстве и принятия Тарифного соглашения, – рассказал он газете предприятия. – Когда работа над проектом новой редакции колдоговора завершится, сотрудники предприятия смогут с ним ознакомиться, а сравнительный анализ внесенных дополнений и изменений будет представлен делегатам профсоюзной конференции в январе».

Справедливо ли, что только членам профсоюза дадут матпомощь?

Председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов и бывший чиновник Александр Ярошук считает, что это нарушение Конституции.

«Во-первых, Основной закон гарантирует гражданам равные права независимо от того, вступили они в какую-то общественную организацию или нет, – высказывает свое мнение Александр Ильич. – Представьте себе, если бы сказали, что будут получать пособие, например, только члены общества любителей кошек. Ну это вообще нонсенс!

Во-вторых, это явное принуждение к профсоюзному членству. Ты обязан вступить в профсоюз, иначе будешь терять существенные суммы. Это нарушение Конституции и соответствующих конвенций Международной организации труда, которые ратифицировала Беларусь. Люди могут вступать в профсоюз по своему выбору либо вообще никуда не вступать.

На мой взгляд, это еще связано и с общественно-политической ситуацией в стране, рейтинг официальных профсоюзов сегодня чрезвычайно низок, а подобные нормы в колдоговоре – лишь одна из мер, которая нацелена на удержание людей в стойле государственных профсоюзов, чтобы обеспечить абсолютное доминирование ФПБ на профсоюзном поле».

Бывший глава Федерации профсоюзов Беларуси, экс-кандидат в президенты

Владимир Гончарик тоже считает, что матпомощь к отпуску только членам профсоюзов – это нарушение прав работающих.

«Я сейчас как раз сравниваю российский и белорусский Трудовые кодексы, так вот в России это всё запрещено, – говорит Владимир Иванович. – Но у нас такие попытки всё время были, это делается для того, чтобы привлечь людей в официальный профсоюз. Не думаю, что люди будут устраивать по этому поводу какие-то революции – скорее всего, согласятся. Так для них проще».

Публикация из № 92 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»