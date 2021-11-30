Ключевые друзья, враги и партнеры Украины

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра «Украинский институт будущего» Илья Куса, проанализировал отношения с основными внешнеполитическими партнерами: Венгрией, Польшей, Беларусью, Россией, Турцией, Китаем, США и ЕС, пишет Thinktanks.
Приводим некоторые выдержки из третьего выпуска «Киевского меридиана» — ежеквартального исследования о динамике отношений Украины с другими странами:
Украина-США
- Усугубляется разрыв между политико-декларативным и практическим. То есть, говорят все так же много, хорошо и правильно, но делают не так много и не всегда хорошо. Визит Зеленского эту ситуацию не исправил. Отношения остаются ограниченными 2-3 темами (Россия, безопасность и реформы), и дальше этого потолка мы не прыгнули.
- Впервые информационный фон отношений ушел в негатив, особенно со стороны Украины. Это связано с договоренностями США и Германии по “Северному потоку-2”, частыми контактами американцев и россиян, выводом США своих войск из Афганистана и уже очевидным семантическим и смысловым разрывом в риторике сторон: Украина говорит про антироссийские санкции, увеличение военной помощи и НАТО, а США говорят о реформах, коррупции и олигархах, а иногда даже о Минских соглашениях.
- Андрей Ермак, судя по всему, признан Штатами ключевым переговорщиком и таким себе middle man со стороны Украины. За июль-сентябрь он успел лично встретиться практически со всеми ключевыми переговорщиками со стороны Вашингтона: Дереком Шолле, Викторией Нуланд, Робин Данниган, Энтони Блинкеном и Джейком Салливаном. Американский трэк окончательно закрепляется за ним, а может еще и в связке с российским. МИД уходит на вторые роли.
Украина-Турция
- По оценке динамики отношений и информационного фона турецкое направление — самое стабильное и позитивное из всех, что мы анализировали. Негатива минимум, отношения развиваются динамично, последовательно и в конструктивном ключе.
- Впрочем, эти отношения “вытягиваются” буквально двумя сферами сотрудничества — оборонка и солидаризация по вопросу Крыма. Товарооборот остается на прежнем низком уровне, потенциала к росту возможен только после заключения Соглашения о свободной торговли в 2022 году, но оно крайне неоднозначное. Инвестиции остаются прежними, новых масштабных проектов не запущено.
- Турецко-украинская повестка продолжает оставаться ограниченной двумя факторами — российским и западным. “Особые” отношения Турции и РФ не невидимые нам их “красные линии” между собой не позволяют нам уходить в союзнические отношения с Анкарой.
Украина-Беларусь
- Четко размежевались прагматичное торгово-экономическое сотрудничество и политическая конфронтация. Стороны пытаются минимизировать влияние политрисков на торговлю.
- Украина продолжает находиться на “растяжке” между необходимостью выдерживать прагматичную политику, исходя из своих экономических интересов, и политическим давлением со стороны ЕС.
- Белорусские власти впервые начали играть на внутриполитическом поле Украины, ища союзников среди украинских политсил, тем самым заходя на наше внутреннее поле игры.
- Традиционный канал коммуникации между президентами утерян, и теперь не работает из-за пикировки в отношениях Лукашенко и Зеленского.
Украина-Россия
- Все плохо, и будет еще хуже. Ключевой генератор негатива — военно-политическая составляющая, нагнетание вокруг Донбасса, стагнация переговорного процесса и давление в Черном море.
- При этом, в экономике наблюдается рост. Было даже пару позитивных новостей, как-то рост экспорта в Россию и импорта из России на 20% и 13% соответственно.
Украина-Китай
- Политически — все плохо, экономически — все хорошо. Хотя в сентябре была попытка наладить контакт на наивысшем уровне телефонным созвоном В. Зеленского и Си Цзиньпина, но этого недостаточно. Экономически, на фоне пикировки Китая и Литвы, а также нежелания ЕС пересматривать свои торговые квоты, Украина увеличила экспорт в КНР.
- Остается проблема примитивизации структуры торговли. Более 85% нашего экспорта ($5,5 млрд) — это сырье, а импортируем мы много товаров с высокой добавочной стоимостью. Последние события на мировых рынках сырья могут подорвать наш экспорт в Китай.
Украина-ЕС
- Отношения остаются стабильными. Диалог ведется, меморандумы подписываются, декларации генерируются, саммиты проводятся. “Крымская платформа” дала хороший “буст” отношениям в августе.
- Негатив в основном сосредоточен на критике Евросоюзом медленного темпа реформ и борьбы с коррупцией. Из ЕС продолжают более открыто об этом говорить, а интервью президента Эстонии Керсти Кальюлайд стало венцом этого процесса.
- Еще одна проблема, но уже долгосрочная — ситуативность сотрудничества (отсутствие целостности и комплексности) и нарастание разочарованности в Европе среди украинцев в основном по политическим и идеологическим причинам (не защищают от РФ, не вводят санкции, двойные стандарты, меняется власть и т. д.).
Украина-Польша
- Отношения были позитивные, причем даже лучше, чем в предыдущих 2 квартала. Впервые, стороны попытались выйти на конструктив и даже решить свои историко-идеологические разногласия. Удалось погасить токсичность, хотя до урегулирования противоречий еще не дошло.
- Больше всего позитива спродуцировал президент Польши Анджей Дуда, который был супер-активным на украинском направлении. Благодаря ему, информационный фон подтянулся и ушел в хороший плюс. Не менее активным для медиа-бекграунда было посольство Украины в Варшаве.
Украина-Венгрия
- Отношения остались стабильными и удержались на показателях 2 квартала — плюсовые оценки, без превалирующего негатива. Впервые, стороны начали говорить о сотрудничестве в других вопросах, кроме Закарпатья, выводя повестку за границы этого региона и проблемы венгероязычного меньшинства. Однако до урегулирования разногласий еще далеко.
- Все испортил конец сентября и заключение Венгрией газового контракта с “Газпромом” в обход Украины, подорвав информационный фон своим негативом и по сути откатив ситуацию к 1 кварталу 2021 года. Стороны не стеснялись в резких выражениях.
- Венгерско-украинская повестка остается заложницей Закарпатья, хотя попытки расширить ее были, и это хорошо. А вот “газовый вопрос” потенциально грозит очередной пикировкой с Будапештом в 4-м квартале 2021 года.
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