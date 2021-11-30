В конце октября, на фоне уплаты квартальных налогов, курсы доллара и евро опустились на полуторагодовые минимумы. Затем мировые валюты предсказуемо пошли в рост относительно белорусского рубля, а доллар приблизился к отметке 2,50.

Продолжится ли его рост? Об этом газета «Белорусы и рынок» поинтересовалась у старшего аналитика «Альпари-­Евразия» Вадима ИОСУБА.

По словам аналитика, падение доллара и евро на невиданные с июля прошлого года отметки — это итог многомесячного снижения этих валют относительно белорусского рубля. Укрепление нашей валюты никак не связано с «рукотворным влиянием» Нацбанка, а происходило на фоне «внешнеторгового чуда». Но это не единственный фактор.

«Во многом это связано с тем, что на фоне уверенного роста цены нефти, газа, другого сырья укреплялся российский рубль — и к доллару, и к евро. А так как в валютной корзине Нацбанка доля валюты восточного соседа составляет 50 %, то, учитывая резкий рост нашего экспорта, опережавший рост импорта, закономерным было укрепление белорусского рубля. Тем более что объявленные летом санкции еще не начали действовать», — отметил экономист.

Вадим Иосуб обратил внимание на то, что на динамику валют повлиял и тот факт, что в течение многих месяцев предложение превышало спрос на нее — продавали больше, чем покупали. «Валютная корзина укреплялась многие месяцы, и главная заслуга в этом предприятий-экспортеров, у которых выросла валютная выручка», — подчеркнул экономист.

Комментируя ситуацию за последний месяц, он объяснил октябрьское укрепление рубля выплатой налогов, а видимый рост доллара — изменениями мировой конъюнктуры. «Если брать за точку отсчета 19 октября, то за месяц валютная корзина осталась практически неизменной, белорусский рубль ослаб всего лишь на 0,11 %, притом что отдельные валюты в ней колебались весьма заметно. Это говорит о том, что белорусский рубль стабилен. А локальный рост стоимости валютной корзины в последние несколько недель укладывается в семимесячный тренд укрепления белорусского рубля. Пока никакого перелома не видно», — отметил Вадим Иосуб.

Рост доллара, по его словам, связан с тем, что за прошедшие 30 дней и евро, и российский рубль сильно потеряли по отношению к американской валюте: «За последний месяц евро к доллару подешевел заметно, с 1,1580 до 1,1330 (2,16 %). При этом доллар вырос и к российскому рублю — с 71,2 до 72,7 (2,1 %). А вот в отношении евро российская валюта даже немного укрепилась — с 82,5 до 82,3 (0,2 %).

За последний месяц белорусский рубль подешевел относительно доллара заметно — на 1,59 %, евро — на 0,63 %; снизился и российский рубль — на 0,47 %. Все это говорит о том, что доллар подорожал потому, что он укрепился на внешнем рынке», — считает старший аналитик «Альпари-­Евразия».

Этот же фактор может оказать влияние на курс и в ближайший месяц. Причина в резком взлете инфляции в США (за октябрь — 6,2 %, максимум с 1990 года) и ожидаемом экономистами вследствие этого ужесточении монетарной политики американских властей. После чего доллар продолжит дорожать на мировом рынке.

Что же будет с курсом белорусского рубля через месяц? «С учетом мировых трендов доллар может подорожать до 2,53, но при этом евро подешевеет до 2,80, а российский рубль — до 3,40. В целом возможен рост стоимости валютной корзины, но незначительный. Это без учета сценария того, что начнутся сильные болезненные санкции против банковской системы. Если это произойдет, то что-либо прогнозировать трудно», — резюмировал Вадим Иосуб.

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