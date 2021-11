Островное государство в Карибском море Барбадос официально вышло из-под власти британской короны и объявило себя парламентской республикой. Государство также объявило свою уроженку певицу Рианну национальным героем.

Главой Барбадоса стала Сандра Мейсон, ее избрали президентом страны в конце октября, пишет polit.ru со ссылкой на Reuters. Елизавета II пожелала Барбадосу мира и процветания. Ее сын и наследник британского престола принц Чарльз лично присутствовал на церемонии инаугурации президента островного государства.

На церемонии также находилась уроженка Барбадоса, популярная американская певица Рианна. Ее объявили национальным героем. «Сияй, как бриллиант, и прославляй свой народ словами и делами», — сказала певице премьер-министр Барбадоса Миа Моттли, отсылая к ее песне Diamonds.

BREAKING: Rihanna is conferred with the honor of National Hero of Barbados by the prime minister pic.twitter.com/I036f4O2zx

— philip lewis (@Phil_Lewis_) November 30, 2021