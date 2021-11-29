На протяжении многих лет Россия является ключевым торговым партнером Беларуси — на ее долю приходится 45–50% стоимостного объема внешней торговли товарами. Российские инвестиции в белорусскую экономику также доминируют. Однако сейчас на фоне разговоров об углублении союзной интеграции фиксируется снижение интереса российского бизнеса к Беларуси.

Ниши российского бизнеса в Беларуси

По данным Белстата, товарооборот Беларуси и России в 2020 году составил 29,5 млрд долларов, сократившись на 17,3% к уровню 2019 года. Посол Беларуси в России Владимир Семашко считает, что объем взаимной торговли в 2021 году вырастет на четверть и составит 37-38 млрд долларов, пишет “Белорусы и рынок” со ссылкой на Ilex.by.

При этом сальдо внешней торговли с Российской Федерацией для Беларуси традиционно является отрицательным — в 2020 году за счет снижения объемов поставок энергоресурсов оно снизилось до 3,3 млрд долларов с 8,4 млрд долларов в 2019 году.

В белорусском экспорте преобладают продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, машины и оборудование, продукция химической промышленности, текстильные изделия и обувь, металлы и изделия из них. В российском импорте — топливно-энергетические товары, машины и оборудование, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности.

В настоящее время в Беларуси работает более 2,4 тысяч компаний с российским участием, реализуется более 60 инвестиционных проектов в различных сферах, в том числе – Белорусская атомная станция и Нежинский ГОК.

В Беларуси есть достаточно много рынков, на которых позиции российских компаний или уже являются лидирующими, или таковыми могут стать в скором времени.

Газовой монополии «Газпром» в Беларуси принадлежит газотранспортная система, сеть АЗС, банк и пакет акций Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

«Лукойл» контролирует одноименную сеть заправок и производителя присадок к топливу.

«Роснефть» поставляет нефть на переработку в Беларусь и реализует часть нефтепродуктов через собственную сеть АЗС. Российской компании также принадлежит пакет акций Мозырского НПЗ.

На белорусском рынке новых авто лидерство захватил бренды «Лада» и Renault. Эти машины производит «АвтоВАЗ».

Весомыми игроками на белорусском рынке являются мобильный оператор МТС, Российские железные дороги, «Яндекс», «Лаборатория Касперского», Wildberries и другие.

В Беларуси из 23 банков – шесть с участием российского капитала: Сбер Банк, БелВЭБ, Белгазпромбанк, Банк ВТБ, Альфа-Банк, Паритетбанк. По информации рейтингового агентства «Эксперт-РА», банки с российским капиталом составляют 25% банковского рынка Беларуси. Именно российские банки обслуживают товарооборот России и Беларуси. Из семи финучреждений, которые Нацбанк Беларуси относит к I группе системно значимых банков, три – российские.

Узбекистан заманивает инвестиции

Впрочем, за последнее время ситуация несколько изменилась. Российский бизнес уже не так активно вкладывается в Беларусь. У инвесторов из России в фаворе другие постсоветские страны — Казахстан и Узбекистан, следует из доклада Евразийского банка развития (ЕАБР). На эти страны приходится 11,4 млрд и 9,1 млрд долларов накопленных инвестиций на конец 2020 года из стран СНГ. Причем львиная доля – из России.

По данным ЕАБР, объем всех накопленных российских инвестиций в Беларуси с 2018 по 2020 год составил 5,1 млрд долларов.

Активность России как главного поставщика инвестиций среди стран СНГ объясняется тем, что страна является крупнейшей экономикой на постсоветском пространстве, говорит директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Михаил Николаев.

С 2016 по 2020 год Россия увеличила инвестиции в страны СНГ в 1,3 раза. Больше всего выросли капиталовложения в Узбекистан — в 2,1 раза. Страна стала второй по популярности у российских инвесторов после Казахстана, на который приходится чуть меньше трети прямых иностранных инвестиций из России, поясняют эксперты.

Резкий рост внешних инвестиций в Узбекистан связан с активными реформами, которые идут с 2018 года в этой стране, и ее открытием для иностранных инвесторов. Их объем достиг 35,7% ВВП в 2020 году по сравнению с 21,7% в 2016 году.

Бизнес упирается в барьеры

В настоящее время власти России и Беларуси активно обсуждают углубление интеграция. Развитие интеграционных процессов в различных форматах привели к кратному увеличению объемов взаимной торговли, показатели которой за последние 20 лет возросли более чем в 3 раза, сообщает посольство России в Беларуси. Власти Беларуси рассчитывают получить от реализации 28 союзных программ, которые были утверждены Александром Лукашенко и Владимиром Путиным 4 ноября этого года, экономический эффект в 1 млрд долларов. Однако каждая из сторон сетует на излишние барьеры во взаимной торговле.

Владимир Семашко заявил, что формирование объединенных рынка газа и нефти является безусловным приоритетом для белорусской стороны.

— За счет выравнивания условий деятельности белорусских и российских субъектов хозяйствования, удешевления стоимости энергоносителей мы планируем повысить конкурентоспособность выпускаемых товаров и сможем нарастить экспортные поставки в третьи страны, — пояснил Семашко.

Кроме того, он высказался за недискриминационное участие белорусских компаний в программах субсидирования, государственных закупках в России.

Что интересно, региональный российский бизнес также жалуется на притеснения на рынке Беларуси. Это следует из опроса руководителей 23 предприятий, которые расположены в Екатеринбурге и Свердловской области. Около 70% предприятий вышли на рынок Беларуси уже после создания Союзного государства, которое они рассматривают в большей степени как политический проект.

По словам старшего научного сотрудника Института экономики Уральского отделения РАН Екатерины Потапцевой, российские компании, несмотря на культурную и историческую взаимосвязь между двумя странами, не рассматривают Союзное государство как единое и экономически выгодное пространство для ведения бизнеса. Российские предприятия выступают за прозрачные правила ведения бизнеса в Беларуси и ратуют за устранение национальных барьеров. В качестве таковых предприниматели называют непредсказуемость экономической политики, давление правоохранительных органов на белорусских контрагентов и протекционизм при импортозамещении в Беларуси.

— Предприятия говорят, что если продукция не имеет аналогов в Беларуси, то ее можно реализовать на белорусском рынке. Если в Беларуси есть подобный производитель и неважно дорого или плохо он делает свою продукцию, то другим предприятиям, в том числе российским, выход на рынок закрыт. Бывает, что белорусская компания закупает за рубежом почти готовую продукцию или оборудование. Потом наклеивает ярлык «Made in Belarus» и выдает за свою, — передает мнение бизнеса Потапцева.

Несмотря на то, что ряд респондентов высказываются за дальнейшее углубление экономической интеграции России и Беларуси, для них этот вопрос не является актуальным и первостепенным ввиду ограниченности белорусского рынка и имеющихся там барьеров.

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