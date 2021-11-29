В понедельник в штаб-квартире Пограничной службы Польши состоялась пресс-конференция, в ходе которой пресс-секретарь ведомства Анна Михальска сообщила, сколько репрессированных белорусов получили помощь от Польши. Брифинг транслировался в прямом эфире телеканала TVP Іnfo.

«С 18 августа прошлого года, то есть с того момента, когда ситуация в Беларуси обострилась, мы, как Польша, уже оказали помощь 20 тысячам человек», — сказал она в ответ на вопрос, сколько белорусов обращались за международной помощью.

Анна Михальска не уточнила, о какой именно помощи идет речь: выдача гуманитарных виз, предоставление убежища или пропуск через границу.

Ранее, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, 22 сентября, президент Польши Анджей Дуда рассказал, что жилье и работу в стране получили уже около 150 000 белорусов. По информации МИД Польши, с августа 2020 года по август 2021 года было выдано 12000 гуманитарных виз.

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