Белорусская команда «МАЗ-СПОРТавто» получила запрет на участие в ралли-марафоне «Дакар» от организаторов гонки, сообщил «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией. По его словам, грузовики направлялись в Марсель на погрузку на паром, который с гоночной техникой через несколько дней возьмет курс на Саудовскую Аравию, но команду не пустили.

Другой источник «Матч ТВ» допустил, что такое решение может быть связано с санкциями в отношении завода. Также собеседник отметил, что в «МАЗ-СПОРТавто» разрабатывается наземный альтернативный маршрут до Саудовской Аравии через Сирию, при этом команда не оставляет надежды на участие в «Дакаре». Ожидается, что белорусская команда в скором времени выступит с заявлением.

Ранее стало известно, что «МАЗ-СПОРТавто» на ралли-марафоне должны были представлять три экипажа. Все они получили стартовые номера:

№ 502 — Сергей Вязович, Павел Гаранин, Антон Запорощенко;

№ 507 — Алексей Вишневский, Максим Новиков, Сергей Сачук;

№ 517 — Александр Василевский, Александр Швед, Виталий Мурылёв.

Но в опубликованном списке участников нет ни одного экипажа МАЗа и их номеров, сообщает autosport.com.ru.

«МАЗ-СПОРТавто» неизменно участвует в Дакаре с 2012 года и дважды финишировал на подиуме: в 2018 экипаж Сергея Вязовича стал вторым, а в 2020 занял третье место.

Напомним, что летом Евросоюз ввел санкции в отношении ряда физический и юридических лиц Белоруссии. В частности, запретительные меры коснулись Минского автомобильного завода (МАЗ). «МАЗ-СПОРТавто» является заводской командой.

«Дакар» пройдет в Саудовской Аравии 2–14 января.

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