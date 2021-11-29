Китайский инвестор Beijing Skyrizon требует от Украины вернуть $4,5 млрд через суд в Гааге в качестве компенсации ущерба, вызванного решением украинского правительства вернуть в государственную собственность предприятие “Мотор Сич”, сообщает англоязычная The Global Times (подразделение официальной газеты компартии Китая “Жэньминь жибао”).

Компания Skyrizon подала заявление об арбитраже в Постоянный арбитражный суд в Гааге с требованием вынести решение о том, что Украина нарушила двустороннее соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, и потребовала $4,5 млрд в качестве компенсации за вероятное несправедливое отношение Украины к китайским инвесторам.

По данным Skyrizon, китайские инвесторы понесли значительные убытки в Украине и Китае “из-за пятилетнего периода несправедливого обращения и применения продолжающихся незаконных мер в Украине”.

Издание Global Times, в котором вышла статья о подаче иска, – структурное подразделение “Жэньминь жибао”, официальное печатное издание Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

29 января 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении трех граждан Китая и четырех китайских компаний, включая Skyrizon, заморозив их активы в Украине. Все привлеченные компании являлись инвесторами украинского производителя авиадвигателей “Мотор Сич”.

11 марта на заседании СНБО было принято решение о возвращении в собственность государства ПАО “Мотор Сич” “законным способом в ближайшее время”. Было заявлено, что лица, которые вкладывали средства в предприятие, получат компенсацию.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»