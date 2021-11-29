За январь — февраль, по официальной статистике, цены выросли на 21,3%. Тогда же профсоюзы обратили внимание на то, что картошки в Беларуси производят значительно больше, чем нужно для внутреннего потребления.

С урожаем проблем действительно нет: в 2020-м — 5,2 миллиона тонн. Основную часть — до 80% посевной площади, около пяти миллионов тонн, — дают личные подворья. Остальное — сельхозорганизации и фермерские хозяйства. Среднегодовое потребление на душу населения — порядка двух центнеров.

При этом впервые в истории Беларусь начала закупать картофель в сезон сбора урожая. Главным экспортером выступила Украина — 15,5 тысячи тонн. Импорт вырос на 40 процентов в годовом выражении. Как объяснили в Минсельхозпроде, закупки в августе и сентябре предназначалась для промышленной переработки. Однако аналитики связали это с ситуацией на внутреннем рынке.