В следующем году Беларуси нужно выплатить более 3 млрд долларов по государственному долгу. Где найти деньги? Ответ на это вопрос пробует найти экономист BEROC (Киев) Лев Львовский в интервью газете «Белорусы и рынок».

Российский кредит

Самый главный фактор, который будет влиять на экономику Беларуси в 2022 году, — российский кредит.

За исключением уровня инфляции, экономические показатели Беларуси в этом году были хорошими. Помогли ІІ и ІІІ кварталы, давшие исторически высокий экспорт. Проблема в том, что если заглянуть в следующий год, то там ситуация выглядит довольно шатко. Бюджет на 2022 год планируется с дефицитом: расходы, превышают доход. Плюс нужно выплатить госдолг — более 3 млрд долларов.

Денег в стране де-факто не хватает. Технически долг можно выплатить из золотовалютных резервов, но это опасно: ЗВР сократятся почти в два раза. Резервы нужны для стабилизации обменного курса. Дестабилизация обменного курса — полный крах для экономики.

Единственный источник денег — Россия или Евразийский фонд стабилизации и развития, большая часть денег в котором — опять-таки российские. Разговоры о том, чтобы выделить Беларуси дополнительно 3 млрд долларов, идут постоянно, но пока официальных заявлений с российской стороны мы не слышали. Скорее всего, Владимир Путин даст сколько-то денег. Но если предположить, что не даст, то пережить 2022 год Беларуси будет крайне трудно.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»