Неофициальное название белорусского ЦИК, которым пользовались более 25 лет, станет официальным, его закрепят в обновленной Конституции, сообщила глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина.
“Таким образом, то название, которое применялось на практике, войдет в Конституцию”, – уверила глава ЦИК.
Также глава ЦИК ответила на вопрос о том, как проходит подготовка к конституционному референдуму. Минфин уже предусмотрел в проекте бюджета определенную сумму на проведение кампании.
“Эти средства предусмотрены в размер 20 335 000 рублей”, – сообщила глава ЦИК.
По ее словам, это примерно 8,1 миллиона долларов, если рассчитывать, что курс доллара составляет 2,5 рубля. Глава ЦИК отметила, что эта сумма не является тайной и она меньше, чем обычно выделяется на президентские или парламентские выборы (примерно 10 миллионов долларов).
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