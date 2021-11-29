Неофициальное название белорусского ЦИК, которым пользовались более 25 лет, станет официальным, его закрепят в обновленной Конституции, сообщила глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина .

О том, что Центральная избирательная комиссия получит новое название, накануне сообщил глава Администрации президента Игорь Сергеенко, рассказывая о нормах, которые закреплены в обновленном проекте Конституции.

“Он (ЦИК – ред.) и будет наконец-то называться Центризбиркомом. То есть наше неофициальное название станет официальным. Ведь до этого наше название в Конституции было такое – Центральная комиссия республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов”, – сообщила Sputnik Лидия Ермошина.

Предложение изменить название Центральной избирательной комиссии и закрепить это в Основном законе, по словам Ермошиной, было сделано в целях удобства.

“Сокращение по закону допускалось до двух слов – Центральная комиссия. Поэтому было страшно неудобно, и все пользовались общепринятым международным названием “Центральная избирательная комиссия”, или Центризбирком“, – пояснила Ермошина.

“Таким образом, то название, которое применялось на практике, войдет в Конституцию”, – уверила глава ЦИК.

Также глава ЦИК ответила на вопрос о том, как проходит подготовка к конституционному референдуму. Минфин уже предусмотрел в проекте бюджета определенную сумму на проведение кампании.

“Эти средства предусмотрены в размер 20 335 000 рублей”, – сообщила глава ЦИК.

По ее словам, это примерно 8,1 миллиона долларов, если рассчитывать, что курс доллара составляет 2,5 рубля. Глава ЦИК отметила, что эта сумма не является тайной и она меньше, чем обычно выделяется на президентские или парламентские выборы (примерно 10 миллионов долларов).