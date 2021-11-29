Цена белорусского учителя

Система образования Беларуси по числу учителей на душу населения имеет показатели, схожие со странами Балтии. Но по расходам на педагогов существенно от них отличается.

Одна из основных особенностей белорусского образования – постоянные реформы. Но несмотря на многочисленные видоизменения, образовательная система Беларуси по-прежнему имеет сходства с другими странами региона: по количеству занятых специалистов она тяготеет к странам Балтии, а по уровню финансовых затрат сопоставима с Украиной и Казахстаном.

К такому выводу пришел Thinktanks.by, проанализировав статистику в сфере образования в Беларуси и 9 «окрестных» государствах: России, Украине, Казахстане, Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Чехии и Германии за 2019 год.

Концентрация учителей

Но начнем с Беларуси. В нашей стране в 2019 году среднесписочная численность работников в сфере образования составляла чуть более 414 тысяч человек. Из них педагогами являлись около 200 тысяч человек. В свою очередь, среди педагогов было чуть более 94 тысяч учителей. Еще 17,6 тысяч специалистов системы образования относились к профессорско-преподавательскому составу.

Много это или мало? Мы сравнили, сколько работников образовательной сферы приходится на 10 тысяч населения в странах.

В Беларуси этот показатель составляет 440 человек, что практически совпадает с аналогичными показателями стран Балтии. К примеру, в Литве на 10 тысяч человек приходится 488 работников сферы образования, в Латвии – 435, а в Эстонии – 464. Больше всего работников просвещения в Казахстане – 590 человек на 10 тысяч населения. Меньше всего в Украине – 296 человек на 10 тысяч жителей.

Сопоставление расходов

Количество педагогов является важной, но не ключевой характеристикой системы образования. Эта сфера играет важную роль в формировании будущего нашей экономики и общества, поэтому качественные показатели играют в сфере просвещения не менее значимую роль, чем количественные. Оценить их в рамках небольшого исследования довольно сложно. Поэтому Thinktanks.by решил как минимум сравнить, сколько бюджетных средств приходится на одного работника данной сферы в Беларуси и еще девяти государствах.

Расходы консолидированного бюджета Беларуси на образование в 2019 году составили 6 млрд 709 млн рублей или 2 млрд 865 млн евро. В результате на одного работника сферы просвещения приходилось 6 тысяч 918 евро или 577 евро в месяц. И здесь сходство белорусской системы образования со странами Балтии заканчивается. Потому что там на одного специалиста в этой сфере приходится примерно в 2,4-3 раза больше средств. В Литве на одного работника сферы просвещения в 2019 году приходилось 16 тысяч 459 евро, в Латвии – 16 тысяч 492 евро, а в Эстонии – 21 тысяча 78 евро.

Самая высокая «цена специалиста» предсказуемо оказалась в Германии. Там на 1 работника системы образования приходилось 51 тысяча 788 евро в год или 4 тысячи 316 евро бюджетных средств в месяц. При том, что работников образования в Германии меньше, чем в Беларуси – 347 человек на 10 тысяч.

В то же время самая низкая «цена специалиста» в просветительской сфере среди рассматриваемых стран – в Казахстане, где она составила 5 тысяч 357 евро. Здесь срабатывает принцип: чем больше людей, тем меньше оплата. Однако он не срабатывает в Украине, где при относительно небольшом количестве работников просветительной сферы на каждого из них приходится 6 тысяч 278 евро бюджетных средств.

Таким образом, по гипотетическим расходам на педагогов и других работников отрасли, Беларусь занимает 7-е место из 10 стран региона.

Начисленные зарплаты

Это если рассматривать «цену специалиста» – абстрактный показатель, показывающий относительные бюджетные расходы на одного работника данной сферы.

Однако есть и реальные показатели. Как говорится в статистическом сборнике «Образование в Республике Беларусь, 2021», номинальная начисленная средняя зарплата работников данной сферы в 2019 году была 774,3 рубля, что составляло около 71% к общереспубликанскому уровню или немногим более 330 евро на человека.

Если соотнести средние зарплаты с количеством специалистов, выходит, что на оплату труда работников образования было затрачено 3 млрд 848 млн рублей. Всего же из консолидированного бюджета на образование было выделено 6 млрд 709 млн рублей. То есть на обеспечение образовательного процесса ушло около 2,8 млрд рублей. Это, разумеется, без учетов сборов «на шторы» и других расходов на совершенствование школ, которые традиционно финансируются не бюджетом, а родителями школьников.

Можно, конечно, рассматривать как плюс тот факт, что на оплату работников системы образования в структуре отраслевого бюджета приходится более половины расходов. В то же время показатель «цены специалиста» в Беларуси, не говоря уже о начисленных средних зарплатах, по региональным меркам довольно низкий. Но можно ли с низкими зарплатами добиться высокого уровня образования?

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