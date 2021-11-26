Президент Владимир Зеленский очень эмоционально прокомментировал заявление политика и экс-депутата Олега Ляшко о том, что в Украине с 1 декабря могут ввести военное положение, передаёт BBC.

“Зачем он (Ляшко – Ред.) это говорит? Какое военное положение? Он понимает, что происходит с рынками? Минфин выходит на международные рынки, чтобы привлечь средства. Денег нет. Инвесторы боятся. Почему? Потому, что “будет военное положение”. Цена акций Украины просто падает из-за того, что средства массовой информации показывают: “энергетический кризис, будет майдан, будет военное положение”. Как можно жить?” – заявил Зеленский в ходе пресс-конференции в пятницу, посвященной экватору его каденции.

Из ответа президента стало ясно, что вводить военное положение в стране он не планирует.

Владимир Зеленский заявил, что стал объектом медиа-атак, а ситуацию в Украине искусственно расшатывают.

Днями ранее бывший депутат Верховной рады, лидер “Радикальной партии” Олег Ляшко в эфире телеканала “Наш” заявил, что, по его информации, Зеленский планирует ввести военное положение в стране 1 декабря. Экс-депутат уточнил, что, по его информации, решение о введении военного положения в Украине сроком на два месяца будет принято на заседании СНБО. “Ради удержания власти Зеленский и его окружение готовы на все что угодно, в том числе на введение военного положения по политическим мотивам”, — заявил Ляшко. Эту информацию также распространил телеканал “Украина 24”, А также активно транслировали и обсуждали в России.

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