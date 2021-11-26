Несколько дней назад на сайте БЕЛТА появилось такое высказывание депутата Палаты представителей, председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олега Гайдукевича:

«Радикальная оппозиция возбудилась от слов президента России о том, что между оппозицией и властью Беларуси должен быть диалог. Конечно, должен быть и будет. Но не путайте оппозицию с пятой колонной и предателями. Никогда никакого диалога, разговоров с предателями, людьми, которые продали свою Родину за 3 цента, не было и не будет.

Нужно развивать свою политическую систему, не бывает страны с одной точкой зрения. Посмотрите на Государственную думу в России – 5 партий, 5 фракций, они могут спорить между собой сколько угодно, но вместе, плечом к плечу отстаивают национальные интересы России. Вместе борются против тех, кто вводит санкции, против тех, кто пытается поставить Россию на колени. Вот что такое оппозиция. А те, кто годами финансировался из-за рубежа, те, кто годами сидел и слушал указания польского или литовского посла, посла США и исходя из этого выстраивал политику своих политических партий, это не оппозиция. С этой оппозицией надо закончить раз и навсегда. Все эти политические партии должны быть ликвидированы. Но пустым политическое поле не должно быть. Мы должны его развивать и будем это делать, иного пути нет».

Блиц

ВАША РЕАКЦИЯ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ОЛЕГA ГАЙДУКЕВИЧА?

Сергей ЧЕРЕЧЕНЬ, председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада»:

– Олег Гайдукевич был доверенным лицом Александра Лукашенко на президентских выборах 2020 года, поэтому не стоит от него ждать конструктивной оценки происходящего. Это человек системы, который понимает, что «переобуться» не получится, а поэтому необходимо приложить все усилия для сохранения существующей системы, что он и делает. И даже с перебором.

Что касается его заявления о необходимости ликвидации «неправильных» партий, то не стоит на этом акцентировать внимание. Партия – это люди, а не свидетельство о регистрации. Сегодня закроют – завтра откроют. Лично моя совесть чиста, и это главное.

Павел ЛАТУШКО, политик:

– Невозможно считать оппозицией тех, кто ежедневно поддерживает одну «единственно правильную» позицию белорусского режима, который многие считают нелегитимным.

Оппозиция – это та политическая сила, которая имеет в себе смелость и волю сказать, что она против фальсификации результатов президентских выборов, против насилия, пыток и убийств. Против того, что уголовные преступления не расследуются. Против того, чтобы «перевернули страницу» закона. Против того, чтобы единолично выносились судебные решения. Против того, чтобы кто-то силой узурпировал власть и обманывал народ.

Скажите, что сделал Гайдукевич для того, чтобы виновные в фальсификации результатов голосования ответили по закону? А где его принципиальность в расследовании дела по факту гибели Романа Бондаренко? Он выступил открыто против того, что женщин по полтора месяца держат в тюрьме, не давая даже элементарных средств гигиены и сменного белья? Он против того, чтобы людей ставили на колени и затем на экранах БТ показывали, как они «раскаиваются»?

Если Олег Гайдукевич согласен со всем тем,что творится в реальности, и тихо молчит, то он не имеет права называть себя оппозицией. Он – часть репрессивной машины, против которой выступает, я уверен, большая часть белорусского общества.

Новая демократическая оппозиция не продалась, мы в первую очередь исходим из интересов белорусского народа. А Гайдукевич пускай и дальше поет песни во славу диктаторского режима. Просто пускай помнит: история всегда всё расставляет на свои места.

Сяргей ПАПКОЎ, намеснік старшыні Кансерватыўна-Хрысціянскай партыі – БНФ:

– Навошта каментаваць пустыя заявы Гайдукевiча? Калі ўлады захочуць ліквідаваць апазіцыйныя партыі, то ім не спатрэбіцца ні закон, ні Гайдукевіч. Ліквідуюць – і што далей? Мы што, усе памром пасля гэтага? Як жылі, так і будзем далей жыць. Як працавалі, так і працягнем працаваць.

Ігар БАРЫСАЎ, старшыня Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі (Грамада):

– Алег Гайдукевіч – чалавек несамастойны. Бачна, што яго вуснамі ўлада гаворыць тое, што сама ў сілу некаторых рэпутацыйных момантаў сказаць не можа. Падобнае робіць Жырыноўскі ў Расіі – правярае рэакцыю аўдыторыі на самыя абсурдныя ініцыятывы, каб далей разумець, што з гэтага можна рэалізаваць або наколькі далёка можна зайсці. Паміж імі сувязь даўняя. Таму пытанне з прарасійскай «пятай калонай» сапраўды актуальнае ў Беларусі. Бачна, хто за гэтым стаіць.

Але хачу адзначыць, што ў Беларусі ў адпаведнасці з заканадаўствам палітычныя партыі не могуць фінансавацца з-за мяжы. Каб канчаткова спыніць магчымасць маніпуляваць паняццем «хто чый агент», трэба прыняць закон аб фінансаванні палітычных партый. Тады ні ў кога не з’явіцца жадання дзесьці абіваць парогі.

А ўвогуле, палітычная сістэма ўстойлівая толькі тады, калі яна разнастайная.

Сергей КАЛЯКИН, председатель Белорусской партии левых «Справедливый мир»:

– Я уже как-то говорил, что влияние Гайдукевича на то, что происходит в стране, равно нулю. Хотя понятно, что у него есть золотая мечта – ликвидировать политических оппонентов.

Он говорит о том, что нужно ликвидировать партии, которые годами финансировались из-за рубежа. Но он же должен знать: в Беларуси политические партии не могут получать зарубежное финансирование. Если у Минюста нет к нам претензий, то почему такие претензии появляются у Гайдукевича? Или ему позволено так легко бросаться обвинениями, не подтвержденными никакими фактами?

Николай КОЗЛОВ, председатель Объединенной гражданской партии:

– Олег Гайдукевич, насколько я понимаю, озвучивает некоторые идеи, которые бродят в «Красном доме». Я его не считаю самостоятельным политиком, поэтому, когда слышу очередные заявления этого человека, просто пропускаю их мимо ушей.

Но в то же время зачистка на политическом поле вполне реальна, и власти на это, скорее всего, пойдут. Независимые СМИ в стране уже практически уничтожены, массово закрывают общественные организации, поэтому не исключено, что дойдет черед и до партий.

При нормальной политической конкуренции эта власть существовать не может. Она может существовать с Гайдукевичами, Воскресенскими и другими представителями так называемой «оппозиции». Чтобы власть чувствовала себя комфортно, нужно уничтожить всё инакомыслие. Они понимают, что поддержки у них нет, а репрессии не добавляют ни любви, ни уважения. Поэтому выход у них один: опираясь на силовые структуры, уничтожать всех неугодных.

Дмитрий КУЧУК, председатель Белорусской партии «Зеленые»:

– Заявление Владимира Путина о необходимости диалога между властью и оппозицией, думаю, было бы более актуально, если бы прозвучало в августе 2020 года. И вообще, прежде чем говорить про диалог, нужно знать хотя бы предмет обсуждения. Когда люди за круглым столом собираются обсуждать выход из политического кризиса, конституционную реформу, новые свободные выборы, то тогда, безусловно, есть тема для разговора.

Что касается инициативы Олега Гайдукевича ликвидировать некоторые политические партии, то понятно его стремление зачистить политическое поле и оставить только пару провластных партий. Это будет выглядеть несколько смешно, если Гайдукевич собирается развивать в Беларуси партийную систему. Это не тот путь, который нужен нам.

Но не думаю, что дело дойдет до ликвидации политически партий. В любом случае это будет решать не Гайдукевич, а Министерство юстиции и выше. На сегодняшний день наша партия прошла все проверки, претензий к нам нет. Но прекрасно осознаем: если будет политический заказ, то все возможно.

Александр СТЕПАНОВ, исполняющий обязанности председателя Республиканской партии труда и справедливости:

– Целиком и полностью поддерживаю позицию Олега Гайдукевича. С партиями, которые предают интересы страны, надо поступать так, как предлагает депутат.

Альтернативные партии должны быть, но не те, которые провоцируют конфликты и с зарубежной помощью устраивают (или помогают устраивать) у нас цветные революции. Таким в Беларуси не место! (Свои общие слова А.Степанов не подтвердил ни одним конкретным фактом. — Ред.)

Андрей ДМИТРИЕВ, член оргкомитета по созданию «Нашей партии»:

– Это заявление Гайдукевича – словоблудие и подмена понятий. Политические партии создаются не потому, что так хочет или не хочет Гайдукевич, а потому, что люди имеют законное право выражать свои интересы через партии, быть услышанными и представленными в парламенте и других государственных структурах. И только народу Беларуси решать, какие партии достойны быть, а какие нет.

Опрос проводил Алесь СВЕТЛАНИЧ

Публикация из № 91 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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