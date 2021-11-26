Создана флешка для «параноиков»

Разработкой флеш-накопителя занимался холдинг «Технодинамика» (входит в состав государственной корпорации «Ростех»). Девайс в первую очередь предназначен для сотрудников госведомств или компаний, работающих с конфиденциальной информацией, пишет hi-tech.

Флешка состоит из чипа памяти, элементов питания и управления. Источник питания связан с электродетонатором, который прожигает печатную плату кумулятивной струей. Объем памяти, как и внешний вид устройства, может быть любым — это зависит от предпочтений заказчика.

В отличие от имеющихся аналогов устройство безопасно для пользователя, так как при срабатывании электродетонатора целость корпуса флешки не нарушается, но хранящиеся данные уничтожаются без возможности восстановления. Кнопка, запускающая самоуничтожение, расположена на торце устройства.

«В современном цифровом мире безопасность данных требует особого внимания. Мы создали новое устройство, которое способно надежно обезопасить информацию от несанкционированного доступа: невозможность восстановления данных подтверждена экспертизой. В дальнейшем предстоит провести испытания устройства на безопасность при длительном хранении, на стойкость к механическим и климатическим факторам, а также проработать различные варианты дизайна корпуса», — говорит генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.

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