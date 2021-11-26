Шейх в восторге: его медведь вырвал дверь у суперкара Lamborghini

Арабский шейх Хумайд Абдулла Альбукаиш — инвестор и коллекционер суперкаров из Дубая. Известен он и ещё одним своим увлечением — дикими животными.

И у него целая коллекция экзотических животных: тигры, львы, гиены, змеи и медвежонок. Все животные размещены в зоопарке с климат-контролем рядом с его особняком, там их регулярно выпускают поиграть, сообщает CarBuzz.

Возможно во время такой прогулки маленький медведь и столкнулся с дверью Lamborghini Huracan Performante”.

В видео, опубликованном на странице шейха в Instagram, можно увидеть, как возбужденный медведь приближается к машине и, слегка навалившись на дверь, легко её отрывает.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@iam_humaidalbuqaish)

Впрочем, проступок домашнего любимца вовсе не рассердил хозяина, скорее поднял ему настроение. Ведь у шейха еще много дорогих машин: Lamborghini Urus, Rolls-Royce Wraith, Nissan Patrol…

В настоящее время у шейха Хумайд Абдулла Альбукаиша 1,9 миллиона подписчиков в Instagram и 9,2 миллиона подписчиков в Tik Tok – где его видео собрали более 1,1 миллиарда просмотров.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»