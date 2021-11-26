Парламент Великобритании рассмотрит законопроект, который расширяет действие закона о защите разумных существ, чтобы распространить его действие на ракообразных и головоногих моллюсков. Ранее в этом году такой закон начал действовать в отношении всех позвоночных существ, которых признали достаточно разумными, чтобы чувствовать боль и страдания. Это не значит, что их теперь перестанут убивать и употреблять в пищу, но вот методы умерщвления придется пересмотреть, пишет Техкульт.

Большая часть живых существ на планете имеет крайне примитивную нервную систему и действует только на рефлексах, а потому понятие страдания им неведомо. Напротив, существа с развитой мозговой активностью могут испытывать стресс даже без боли, например, от ужаса неминуемой гибели. Это неправильно, решили британские ученые из Лондонской школы экономики и политических наук, и запустили серию исследований, чтобы научно доказать, кто из животных разумен и достоин защиты.

В вопросе головоногих и ракообразных было проведено порядка 300 исследований, их оценивали по 8 критериям разумности, и результаты сильно разнятся. Так, осьминоги набрали семь из восьми положительных оценок, и были признаны разумными, а вот наутилоиды, моллюски в раковинах, получили всего одну оценку, и в разумности им было отказано. Итого разумными признаны осьминоги, каракатицы, кальмары, раки, омары и крабы.

Закон не ограничивает деятельность человека в отношении указанных существ, это скорее базис для будущих актов. Вылавливать и употреблять в пищу их будут как и прежде, но серьезным заведениям общепита придется задуматься о модернизации кухни. Варить раков старинным методом, кидая живьем в кипяток, станет невозможно. Прежде надо оглушить существо электрошоком или убить путем заморозки. А многие приемы азиатской кухни в отношении морепродуктов вообще окажутся вне закона.

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