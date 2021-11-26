Общее собрание Академии наук и выборы академиков и членов-корреспондентов должны были состояться 11 ноября, однако их перенесли на неопределенный срок. Почему – никто толком объяснить не может.

«Даты проведения общих собраний отделений и Национальной академии наук Беларуси будут сообщены дополнительно», – говорится в официальном сообщении НАН.

Бывший президент Национальной академии наук академик Александр Войтович не знает точной причины переноса общего собрания и выборов: «Никто ничего не знает!» По его словам, академическому сообществу никаких подробностей по этому поводу не сообщали: «Видимо, не считают необходимым ознакомить с мотивами решения».

«Я в Академии наук работаю с 1960 года и не помню, чтобы выборы переносили, – говорит Александр Павлович Войтович. – Возможно, не успели подготовиться, хотя если причина в этом, то можно было успеть – я это точно знаю, потому что сам организовывал проведение таких выборов. Пока всё отложено на неизвестное время. И никаких предположений ни от кого в академии я не слышал».

Возможно, дело в коронавирусе? Правда, Войтович в этом совершенно не уверен.

«Дело в том, что коронавирус был и тогда, когда начинали кампанию по выборам, – рассуждает он. – Да и во время ковидной пандемии с начала года уже было проведено Общее собрание Академии наук – в начале года, и рассматривали стандартные вопросы об итогах работы в 2020 году. Тогда предприняли определенные меры безопасности – например, если раньше мы в зале садились кто где хотел, то в тот раз нам раздали листики с именами, где были указаны ряд и место. И рассадили нас так, чтобы все по возможности были на дистанции друг от друга. И все были в масках. То есть у нас есть опыт проведения Общего собрания в обстановке пандемии, значит, это не должно быть сдерживающим фактором».

Не исключено, что Общее собрание и выборы в Академии наук всё-таки состоятся до конца этого года.

«Однако пока это лишь неподтвержденное начальством мнение», – говорит Войтович.

Тем не менее в конце октября президиум Национальной академии наук Беларуси зарегистрировал кандидатами в действительные члены (академики) 30, а кандидатами в члены-корреспонденты – 57 претендентов. «Все кандидаты тщательно отобраны и просеяны, об этом в академии говорят очень откровенно, – делится своим мнением академик Войтович. – Вы же знаете, что у нас теперь один из заместителей председателя президиума НАН Беларуси – генерал КГБ…»

Кстати, за спиной Олега Чернышева уже успели прозвать «генерал-академик», хотя в списке тех, кто претендует попасть в действительные члены Академии наук, его имени нет. «Он еще не академик, а просто должностное лицо, кандидат юридических наук», – говорит Войтович.

Среди тех, кто претендует стать академиком, немало известных фамилий. Например, большие шансы получить звание академика у онкоуролога Сергея Красного и хирурга-трансплантолога Олега Руммо.

Стоит заметить, что некоторые делают уже не первую попытку, чтобы получить высшее ученое звание. Например, Эмилия Коломиец, известный ученый в области микробиологии и биотехнологии, заслуженный деятель науки Республики Беларусь, уже не единожды претендовала на звание академика. Однако в минувшие разы она почему-то не набрала требуемых 2/3 голосов при голосовании на Общем собрании академии. Не первый раз претендует на звание академика и биохимик Сергей Усанов – в прошлые годы ему также не удавалось собрать большинство голосов. Улыбнется ли им фортуна в этом сезоне – покажет время.

ПОИМЕННО

Кто может стать академиком?

Решением Президиума Национальной академии наук Беларуси зарегистрированы кандидатами в члены Национальной академии наук Беларуси на вакансии:

действительных членов (академиков) НАН Беларуси

Отделение физики, математики и информатики

по специальности «Информационные технологии»:

Тузиков А.В., Харин Ю.С.;

по специальности «Нано- и микроэлектроника»:

Комаров Ф.Ф., Пилипенко В.А.;

по специальности «Оптика»:

Белый В.Н., Сердюков А.Н.;

Отделение физико-технических наук

по специальности «Высокоэнергетические материалы»:

Ильющенко А.Ф.;

по специальности «Материаловедение в машиностроении»:

Белый А.В., Пантелеенко Ф.И., Шелег В.К.;

по специальности «Радиотехника»:

Емельянов В.В., Костромицкий С.М.;

Отделение химии и наук о Земле

по специальности «Биоорганическая химия»:

Усанов С.А., Михайлопуло И.А.;

по специальности «Геотехнология и техника геологоразведочных работ»:

Прушак В.Я.;

по специальности «Неорганическая химия»:

Кулак А.И., Свиридов Д.В.;

по специальности «Органическая химия»:

Поткин В.И.;

Отделение биологических наук

по специальности «Лесоведение»:

Усеня В.В.;

по специальности «Микробиология»:

Коломиец Э.И.;

по специальности «Общая биология»:

Шкуматов В.М.;

Отделение медицинских наук

по специальности «Клиническая микробиология»:

Титов Л.П.;

по специальности «Онкоурология»:

Красный С.А.;

по специальности «Регенеративная хирургия»:

Третьяк С.И.;

по специальности «Трансплантация органов»:

Руммо О.О.;

Отделение гуманитарных наук и искусств

по специальности «История Великой Отечественной войны»:

Коваленя А.А.;

по специальности «Экономика»:

Дайнеко А.Е.;

Отделение аграрных наук

по специальности «Растениеводство»:

Привалов Ф.И.;

по специальности «Технология производства продуктов питания»:

Ловкис З.В.;

по специальности «Технология кормов и кормления сельскохозяйственных животных»:

Пестис В.К.;

членов-корреспондентов НАН Беларуси:

Отделение физики, математики и информатики

по специальности «Информационные технологии»:

Демиденко О.М., Капский Д.В., Крот А.М.;

по специальности «Лазерная физика»:

Кулешов Н.В., Рябцев Г.И.;

по специальности «Математическое и компьютерное моделирование»:

Булойчик В.М., Журавков М.А., Макаров Е.К., Поклонский Н.А.;

по специальности «Оптика»:

Лойко В.А., Максименко С.А., Семченко И.В., Танин Л.В.;

Отделение физико-технических наук

по специальности «Материаловедение»:

Волочко А.Т., Гапоненко Н.В., Девойно О.Г., Кукареко В.А., Леонович С.Н., Петюшик Е.Е., Талако Т.Л., Труханов А.В., Углов В.В.;

по специальности «Машиностроение»:

Баханович А.Г., Харитончик С.В., Хейфец М.Л.;

по специальности «Трение и износ в машинах»:

Григорьев А.Я.;

по специальности «Электрофизические технологии»:

Грабчиков С.С., Добрего К.В., Залесский В.Г.;

Отделение химии и наук о Земле

по специальности «Геоэкология и климатология»:

Войтов И.В.;

по специальности «Коллоидная химия»:

Иванец А.И.;

по специальности «Химия твердого тела»:

Рогачев А.А., Стрельцов Е.А.;

Отделение биологических наук

по специальности «Генетика лесных культур»:

Баранов О.Ю.;

по специальности «Клеточная биология растений»:

Демидчик В.В., Ермишин А.П.;

по специальности «Физиология растений»:

Прохоров В.Н.;

Отделение медицинских наук

по специальности «Детская травматология»:

Герасименко М.А.;

по специальности «Кардиоваскулярные риски в трансплантологии»:

Митьковская Н.П.;

по специальности «Клеточные технологии в стоматологии»:

Рубникович С.П.;

по специальности «Клиническая вирусология»:

Карпов И.А.;

по специальности «Клиническая микробиология»:

Стома И.О.;

по специальности «Клиническая физиология»:

Губкин С.В., Зинчук В.В.;

Отделение гуманитарных наук и искусств

по специальности «История науки и техники»:

Витязь С.П., Калмыков В.Н.;

по специальности «Литературоведение»:

Саверченко И.В., Штейнер И.Ф.;

по специальности «Педагогика»:

Жук А.И.;

по специальности «Стратегия и военная безопасность государства»:

Бузин Н.Е.;

по специальности «Экономика»:

Гурский В.Л., Ивуть Р.Б., Панков Д.А.;

Отделение аграрных наук

по специальности «Промышленные технологии в животноводстве»:

Красочко П.А., Тимошенко В.Н.;

по специальности «Экономика и управление в АПК»:

Киреенко Н.В., Пилипук А.В.

Публикация из № 91 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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