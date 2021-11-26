Ученые предупреждают о новом варианте COVID с большим количеством мутаций. Вариант B.1.1.529 был впервые обнаружен в Ботсване, а шесть случаев были выявлены в ЮАР. Этот штамм может быть опаснее печально знаменитой «Дельты».

Предварительно учёные дали название своему открытию B.1.1.529. Но, как сообщает Би-би-си, новый вариант коронавируса может получить название по букве греческого алфавита, вероятно, что этот штамм будет назван «Ню», сообщает МК.ru

В Британии в четверг вечером власти ввели обязательный карантин для прибывающих из нескольких стран юга Африки (ЮАР, Намибии, Зимбабве, Ботсваны, Лесото и Эсватини) в связи с опасениями относительно новой мутации коронавируса. Именно южная часть этого континента, вероятно, стала «родиной» новой угрозы.

Пока в ЮАР, Ботсване и Гонконге зарегистрировано 59 подтвержденных случаев новой мутации. Впервые этот штамм был обнаружен у нескольких студентов в районе Претории.

У нового варианта зафиксировано очень высокое количество мутаций, что дает «повод для беспокойства», заявил директор Центра эпидемических ответных действий и инноваций Тулио де Оливейра. Ученые говорят, что новый вариант коронавируса имеет не менее десяти мутаций. Для сравнения: у варианта «Дельта» их только две, у «Беты» – три.

Министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла сообщил, что число инфицированных новым вариантом в последние дни подскочило, тогда как в предшествующие несколько месяцев было выявлено лишь незначительное количество заболевших.

Ученые из семи южноафриканских университетов сейчас изучают вариант B.1.1.529 и пытаются определить, сколько из этих новых случаев связано с ним, сообщает Sky News. Профессор клинической микробиологии Кембриджского университета Равиндра Гупта предупредил, что «высока вероятность» того, что многие недавние случаи заболевания коронавирусной инфекцией в Южной Африке связаны с новым вариантом.

Национальный институт инфекционных заболеваний Южной Африки заявил: «Хотя данные ограничены, наши эксперты работают сверхурочно со всеми установленными системами наблюдения, чтобы понять новый вариант и возможные последствия». А на пресс-конференции в Йоханнесбурге министр здравоохранения Джозеф Фахла предупредил: «Исходя из опыта последнего 21 месяца или около того, мы почти можем предсказать, как это будет развиваться».

До недавнего времени в ЮАР регистрировано около 200 подтвержденных случаев заболевания в день, но за последнюю неделю этот показатель быстро увеличился, достигнув 2465 случаев в четверг. Всего 41% взрослого населения Южной Африки прошли вакцинацию, и ежедневно в ЮАР делается 130 тысяч прививок, что намного ниже установленного правительством целевого показателя в 300 тысяч.

По словам главы Минздрава Великобритании Саджида Джавида, ученые крайне озабочены новым вариантом COVID-19, поскольку в нем, «вероятно, содержится вдвое больше мутаций, чем мы видели в варианте «Дельта». Как отметил министр, это означает, что новый штамм вполне может оказаться более заразным, а используемые ныне вакцины – менее эффективными.

Как отмечает Sky News, хорошая новость заключается в том, что B.1.1.529 можно обнаружить с помощью обычного ПЦР-теста. Но при этом новый штамм вызывает наибольшие опасения по сравнению со всеми предыдущими, поскольку он радикально отличается от варианта, который появился в китайском Ухане, сообщил один из ученых корреспонденту Би-би-си. Уже есть признаки, что в Южной Африке новый вариант коронавируса распространяется крайне быстро, однако на нынешнем этапе определить подлинную опасность мутации невозможно. Пока эксперты лишь отмечают, что новый вариант распространяется в основном среди молодых людей.

Предположительно, новый штамм возник в организме человека с поврежденной иммунной системой, который заразился коронавирусом. ПЦР-тесты студентов в ЮАР показали странную аномалию, похожую на след варианта «Альфа». Согласно экспертному мнению, мутация придает коронавирусу положительный электрический заряд, который позволяет ему легче прикрепиться к, как правило, негативно заряженной человеческой клетке.

Ученые считают, что обнаруженная мутация сочетает в себе черты нескольких предыдущих вариантов. При этом новый вариант, предположительно, может обладать сопротивляемостью к вакцинам. На формирование всей необходимой информации о характеристиках этого варианта могут уйти недели, отмечает Sky News.

На сегодняшний день вариант «Дельта» остается самым заразным – и в настоящее время на его долю приходится более 99% последовательностей, представленных странами по всему миру.