Власти Ирака планируют в субботу, 27 ноября, вывезти из Беларуси на специальном рейсе 430 своих граждан, а совокупное число покинувших страну составит 1 894 человека. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь иракского МИД Ахмед ас-Саххаф, передает ТАСС.

“Благодаря усилиям МИД авиакомпания “Иракские авиалинии” перевезла в ходе первого рейса 431 пассажира, в ходе второго рейса – 176, в ходе третьего – 435″, – сказал ас-Саххаф.

По словам дипломата, четвертый рейс состоится в пятницу вечером, на самолете авиакомпании вылетит 431 человек, а на субботу, 27 ноября, запланирован пятый рейс с 430 пассажирами на борту.

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