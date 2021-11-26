Сотрудники Amazon протестуют в 20 странах.

“Amazon берет слишком многое и отдает слишком мало. Пора заставить Amazon платить”, – утверждают протестующие.

Как передаёт Korrespondent.net, сотрудники крупнейшего в мире интернет-ритейлера Amazon в 20 странах мира объявили забастовку в Черную пятницу с требованием улучшения условий труда. Об этом накануне сообщило издание Business Insider.

Протесты проходят в рамках инициативы Make Amazon Pay (Заставьте Amazon платить – ред.) в коалиции с 70 международными профсоюзами и организациями. Среди них – Greenpeace, Oxfam и Amazon Workers International.

Ожидается, что сегодня в протестах примут участие работники из сфер “от нефтеперерабатывающих заводов, фабрик, складов, центров обработки данных и корпоративных офисов”.

“Пандемия показала, как Amazon ставит прибыль впереди работников, общества и нашей планеты… Amazon берет слишком многое и отдает слишком мало. Пора заставить Amazon платить”, – говорится в заявлении протестующих.

Протесты происходят на фоне роста несогласия сотрудников компании с условиями труда, в частности, из-за длительного рабочего дня, низкой оплаты труда и сложных систем оценки эффективности.

Требования к Amazon включают в себя повышение зарплат, лучшую безопасность работы и “приостановку жесткого режима производительности и наблюдения, который Amazon использовал, чтобы давить на работников”.

В Amazon заявили, что уже инвестируют “значительные средства” в несколько категорий, заявленных протестующими. Среди них, например, климатические требования.

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