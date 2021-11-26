В матче чемпионата Мексики “Пумас УНАМ” в гостях победил “Толуку” 2:1. Внимание к матчу привлек первый гол.
На 16-й минуте бывший игрок “Толуки” Леонель Лопес перехватил мяч в центре поля и пробил. Голкипер Луис Гарсия далеко вышел из ворот и не смог спасти свою команду 0:1.
Видео замечательного гола опубликовано в YouTube.
На 50-й минуте Хуан Диннено удвоил преимущество гостей 0:2.
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