В матче чемпионата Мексики “Пумас УНАМ” в гостях победил “Толуку” 2:1. Внимание к матчу привлек первый гол.

На 16-й минуте бывший игрок “Толуки” Леонель Лопес перехватил мяч в центре поля и пробил. Голкипер Луис Гарсия далеко вышел из ворот и не смог спасти свою команду 0:1.

Видео замечательного гола опубликовано в YouTube.

На 50-й минуте Хуан Диннено удвоил преимущество гостей 0:2.

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