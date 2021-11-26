26 ноября на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли торги иностранными валютами.

По итогам торгов на БВФБ 26 ноября 2021 года сложились следующие курсы:

курс доллара США вырос по сравнению с предыдущими торгами на 0,0199 (+0,78%) и был зафиксирован на уровне 2,5593 BYN/USD ;

по сравнению с предыдущими торгами на 0,0199 (+0,78%) и был зафиксирован на уровне ; курс евро вырос по сравнению с предыдущими торгами на 0,0275 BYN (+0,97%) и по итогам торгов составил 2,8761 BYN/EUR ;

по сравнению с предыдущими торгами на 0,0275 BYN (+0,97%) и по итогам торгов составил ; курс российского рубля снизился на 0,0181 BYN (-0,53%) за 100 RUB и составил 3,3862 BYN/100 RUB.

Оборот в торговле долларом США на торгах БВФБ 26 ноября составил 109,117 млн. BYN, увеличившись по сравнению с объемом на предыдущих торгах (65,239 млн. BYN). Объем торговли евро составил 29,986 млн. BYN, что оказалось выше объема торгов 25 ноября (8,141 млн. BYN). Объем торговли российским рублем по сравнению с объемом торгов в четверг вырос и составил 51,769 млн. BYN (на предыдущих торгах объем торговли российским рублем составлял 27,965 млн. BYN).

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