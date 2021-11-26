5 рецептов смузи, которые защитят вас от простуды

Чаще всего простуда появляется из-за переохлаждения. Простывают люди даже с очень сильным иммунитетом и отсутствием стресса в жизни. Другой вопрос — как быстро организм справится с простудой.

Важно: если у вас есть заболевания желудка или кишечника (болезнь Крона, язвы, неспецифический язвенный колит, гастрит в обостренной стадии…), то вам нельзя принимать эти напитки из-за высокого содержания кислоты и клетчатки.

Рецептами смузи, предложенными ниже, поделилась в своем блоге диетолог и специалист по лечебному питанию, терапевт функциональной медицины Екатерина Йенсен.

Они не только помогут справиться с простудой в кратчайшие сроки, но и поддержат вас в течение всего холодного периода. Кроме противопростудных свойств, у каждого из этих напитков множество других полезных качеств. Они богаты:

клетчаткой — пищей нашей дружественной микрофлоры, которая помогает в работе иммунитета и в обработке витаминов

кальцием — особенно это важно для тех, кто отказался от молочных продуктов

витамином С — известным антиоксидантом и стражником красоты нашей кожи

полезными растительными жирами, в том числе ОМЕГА-3

противовоспалительными компонентами, которые помогают победить не только простуду, но и другие воспалительные процессы в вашем теле.

Предложенные напитки не имеют ничего общего с теми фруктовыми смесями, которые можно купить в кафе или магазине под названием «смузи». Рецепты диетолога не так прекрасны на вкус, потому что не содержат сахара. Но и пить она их предлагает не для удовольствия, а для пользы.

Бананово-имбирный смузи

Если употреблять этот напиток каждое зимнее утро, то о простудах вы не будете вспоминать. Теплое молоко и имбирь согреют в морозы, и весь день вы будете чувствовать энергию и бодрость. Имбирь давно уже используют в народной медицине как мощный иммуномодулятор. Сочетание витамина С и эфирных масел быстро поднимает на ноги при простуде и гриппе. Полезнее будет добавить свежий корень, но если не получилось его купить, используйте сухой в порошке.

Для бодрящего смузи возьмите:

1 крупный спелый банан;

200 мл теплого молока;

1 десертную ложку меда;

2 см измельченного корня имбиря.

Очистите и нарежьте банан, положите его в чашу блендера. Туда же отправьте молоко, мед и имбирь. Хорошо взбейте до однородности. Такой напиток прекрасно подойдет в качестве самостоятельного приема пищи, а в завершение трапезы — как десерт.

Смузи с овсянкой и медом

Этот напиток — отличная альтернатива завтраку. Он хорошо насыщает и дает энергию на весь день. Добавьте по вкусу измельченные орехи и ягоды — и перед вами изысканный десерт. Овсянка нормализует пищеварение, а значит, наладит работу кишечника, в котором формируется 80% иммунитета. Мед тут выступает как природный антибиотик, снимающий воспаления.

На одну порцию возьмите:

1 ст. л. хлопьев овсянки;

2 ст. л. горячей воды;

200 мл теплого молока;

1 спелый банан;

1 ч. л. меда.

Сначала запарьте овсянку, залив ее горячей водой. Дайте настояться 10 минут. В это время почистите и порежьте банан, поместите в блендер. Добавьте молоко, мед и подготовленную овсянку. Взбейте на большой мощности и перелейте в стакан или пиалу. Такой коктейль можно есть ложкой.

Болеть всегда неприятно, особенно во время зимних праздников. Попробуйте поддержать свой иммунитет, ежедневно готовя укрепляющие смузи. Они помогут оставаться в строю, когда все вокруг кашляют и чихают, зарядят энергией и придадут сил.

Смузи из грейпфрута с морковью

Ингредиенты (на 2 порции):

1 грейпфрут без кожи

3 средние моркови

3-4 см корня имбиря

2 см корня куркумы (или 1 ст.л. куркумы в порошке)

1 ст.л. кунжута

1 чт.л. очищенных тыквенных семян

1 ст.л. семян льна

1 ст.л. семян Чиа

вода — около 400 мл (варьируйте по вкусу — кто-то больше любит жидкую консистенцию, а кому-то по душе кашеобразные смузи)

Приготовление: все ингредиенты смешайте в блендере до получения однородной массы.

Если у вас маломощный блендер (до 1200 ватт), то измельчать придется минуты 3-4. Комочков в смузи быть не должно, иначе это действительно будет очень сложно выпить. Бендеры помощнее (1200- 1800 ватт) справятся за 60-120 секунд.

Смузи из стеблей сельдерея с лимоном

Ингредиенты (на 2 порции):

4-5 стеблей сельдерея

1 лимон с кожурой (не забудьте его помыть!)

3-5 см корня имбиря

2 ст.л. семян Чиа

2 ст.л. кунжута

2 ст.л. семян конопли

вода — около 400 мл (или больше — на ваш вкус)

Приготовление: все ингредиенты смешайте в блендере до получения однородной массы.

Цитрусовый смузи с перцем

Ингредиенты (на 2 порции):

1 грейпфрут без кожуры

2 апельсина без кожуры

1 лимон с кожурой

2 см корня куркумы (или 1 ст.л. сухого порошка из корня куркумы)

2 ст.л. оливкового масла

1/4 ч.л. сухого перца чили

2 ст.л. кунжута

Приготовление: все ингредиенты смешайте в блендере до получения однородной массы.

В этом рецепте нет воды, потому что цитрусовые содержат много сока и вода уже не требуется. Но если напиток покажется вам слишком густым, то вы можете добавить воду по своему вкусу.

Смузи можно пить их вместо завтрака, на перекус или в качестве дополнения к завтраку.

Диетолог рекомендует избегать общих рекомендаций при наличии серьезных заболеваний ЖКТ. В таком случае вам необходимо обратиться за помощью к специалисту, который подберет вам индивидуальное питание и комплекс трав и витаминов для вашего скорейшего выздоровления.

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