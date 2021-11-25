Ученые спроектировали сверхзвуковой стратолет для путешествий между континентами

Стратолет будет состоять из фюзеляжа с крыльями, горизонтальных управляющих поверхностей спереди и сзади, комбинированного ракетного или воздушно-ракетного двигателя на кислороде и разгонного блока, к которому закрепят два газотурбинных двигателя и обтекатель двигателя фюзеляжа. У блока будет овальное крыло, прикрепленное через два топливных бака к концам крыльев стратолета.