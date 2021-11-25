Ученые спроектировали сверхзвуковой стратолет для путешествий между континентами

Ученые Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева – КАИ (КНИТУ-КАИ) спроектировали сверхзвуковой летательный аппарат для межконтинентальных полетов в стратосфере, следует из документа, опубликованного на сайте Роспатента, пишут РИА Новости.
Стратолет будет состоять из фюзеляжа с крыльями, горизонтальных управляющих поверхностей спереди и сзади, комбинированного ракетного или воздушно-ракетного двигателя на кислороде и разгонного блока, к которому закрепят два газотурбинных двигателя и обтекатель двигателя фюзеляжа. У блока будет овальное крыло, прикрепленное через два топливных бака к концам крыльев стратолета.
Как отмечают разработчики, предложенными ими технические решения позволят создать машину, которая будет отличаться от зарубежных конкурентов увеличенной полезной нагрузкой и уменьшенным временем взлета. Наиболее близким иностранным аналогом перспективного аппарата они назвали проект британского многоразового беспилотного космолета Skylon компании Reaction Engines Limited, который планируется поднять в воздух в середине 2020-х годов.
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