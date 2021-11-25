Теперь собака сможет позвонить хозяину

С устройства, подключенного к ноутбуку, питомец сможет фактически по своей инициативе совершать видеозвонки во время игры с мячом. В это время акселерометр вначале зафиксирует движение, после чего инициирует видеозвонок хозяину.

Собака также получает возможность, подобно человеку, отвечать или игнорировать вызов. По сути, это новая и к тому же довольно забавная технология общения с животными.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»



Добавляйтесь!
Подписывайтесь на наш канал «Народная Воля» в Telegram!
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!



АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА