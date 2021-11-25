Теперь собака сможет позвонить хозяину

Довольно часто владельцы собак вынуждены оставлять своих питомцев дома в одиночестве, уходя на работу или по делам. Проконтролировать их поведение можно дистанционно с помощью камер наблюдения, подключенных через специальные приложения к смартфону. Однако, это связь односторонняя. А что если сам питомец, когда ему станет скучно, сможет позвонить хозяину?

Сотрудница Университета Глазго (Шотландия) доктор Ильена Хирски-Дуглас совместно с коллегами из Университета Аалто (Финляндия) создали устройство DogPhone, которое помещается внутри удобной для собаки игрушки, в данном конкретном случае – внутри теннисного мячика, пишет Техкульт.