Теперь собака сможет позвонить хозяину

С устройства, подключенного к ноутбуку, питомец сможет фактически по своей инициативе совершать видеозвонки во время игры с мячом. В это время акселерометр вначале зафиксирует движение, после чего инициирует видеозвонок хозяину.
Собака также получает возможность, подобно человеку, отвечать или игнорировать вызов. По сути, это новая и к тому же довольно забавная технология общения с животными.
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