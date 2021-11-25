Стояние на гвоздях — мощная телесная и духовная практика

Для йогической практики гвоздестояния, или садху, не нужны физическая подготовка и опыт, но однозначно требуется сила духа. Это далеко не только возможность проверить себя на слабо, но и мощная телесная и духовная практика. В чем ее суть и каково это — впервые стать на гвозди, узнала корреспондент агентства «Минск-Новости».

Доски с гвоздями как практика несколько веков назад появились в Индии и до сих пор не только не утратили актуальности, но и распространились по миру. Мастера рассказывают, что такая терапия очищает ум и тело от мышечных зажимов, улучшает скорость мышления и глубоко расслабляет. Кто-то рассматривает ее как физическое упражнение, другие — как духовное. Но в обоих случаях положительный эффект от «острой» терапии огромный.

— С 18 лет мне стала интересна медитация, я практиковала 30-дневное голодание. В то время одна девушка познакомила меня с гвоздями. Сказала, раз я такая выносливая, это должно мне понравиться. Я встала и со временем почувствовала, что это хорошая практика для тела. Мне сказали, что я смогла бы быть мастером. Долго сопротивлялась, но потом стала практиковать это. Тогда жила в Италии. Люди видели, как я стою на пляже у моря, подходили, спрашивали, чем я занимаюсь, просили постоять. С того момента прошло 6–7 лет. Ставила на гвозди близких людей, с ними я набиралась опыта, училась. После вернулась в Минск, познакомилась со своим молодым человеком Дмитрием. Он впервые попробовал гвоздестояние и предложил создать свои доски, проводить групповые практики. Не сразу, но я согласилась, — вспоминает Светлана Вабищевич.

Вот уже более трех лет она ставит на гвозди белорусов — за это время испытать на себе силу гвоздестояния смогли более 1 000 человек. Девушка рассказывает, что интерес к практике огромный. Приходят как женщины, так и мужчины и даже дети.

— Дети становятся в носочках. Им очень нравится, и эмоции у них самые искренние. Труднее всего мужчинам, у них ниже болевой порог. Попроще более терпеливым, которые занимаются спортом, — делится Светлана. — Вес никак не влияет на проведение практики — масса распределяется равномерно, а на доске все ощущают себя легче.

Мастер по гвоздестоянию убеждает: стать на гвозди может каждый. И приводит в пример одну из самых возрастных клиенток.

— Мне вспомнилась Анна 1943 года рождения. Я переживала, попросила ее тщательно следить за своими ощущениями — мало ли что с сердцем, все-таки возраст. Но она прошла (это была групповая практика гвоздестояния) и была такая счастливая. Она призналась, что за свои 78 лет ничего более необычного не ощущала.

— Бывали ли те, кто уходил, даже не попробовав?

— Один человек высказывал сопротивление и говорил, что мне не нужно быть мастером. Он надел кимоно, прежде чем встать на доску Садху, долго и активно разминался, после встал и сказал, что это не его. Но я думаю, что это зависит от внутреннего мира человека, а не от доски или мастера. Мне даже было приятно встретить такого человека, ведь не может же быть все так хорошо.

Сначала адски больно, потом расслабляешься. Пробуем стоять на гвоздях

Мастер раскладывает доски и немного вводит в курс дела.

— Когда ко мне приходит человек, я объясняю ему, как это будет происходить, зачем это нужно. После мы делаем медитацию, разминку для ног и только потом становимся на гвозди, — поясняет Светлана.

Проделав все эти манипуляции, она легко становится на дощечку.

— Это всего лишь 8 мм (расстояние между гвоздями. — Прим. авт.). Доска для новичков, поэтому мне просто. Максимум — 12 мм, это уже вариант для профессионалов.

По разработке молодого человека Светланы — Дмитрия — специалисты создали особые доски.

— Обычно модели статические или немного шатаются, у нас же они еще и просаживаются. То есть они динамические по вертикали и горизонтали. Это позволяет сбалансировать нагрузку и снять напряжение с самых спазмированных участков. Было сложно найти мастеров, которые реализовали идею. Наши доски из березы на плотной основе, ведь рассчитаны как минимум на 10 лет использования, — комментирует девушка.

Из-за легкости, с которой она передвигается по гвоздям, процесс кажется максимально простым. Поэтому решение испробовать на себе гвоздестояние принято за считанные секунды. И вот мастер уже готовит меня к практике, рассказывая о том, что сейчас будет происходить.

— Как только становишься на доску, твой мозг начинает сопротивляться. Это необычная ситуация, в этот момент хочется убежать. Тогда ты начинаешь придумывать себе отмазки: мне пробивает ногу, это не мое, зачем я пришла. Чтобы стресс прошел, нужно перетерпеть — тогда это состояние легко уходит. Ноги привыкают к гвоздям, вы становитесь одним целым. Этот длится от 30 секунд до 5 минут.

Мастер рассказывает, что ноги могут трястись, тело может бросать в жар или холод, голос — меняться.

— Идет разблокировка чувств. Если ты что-то прячешь в себе: обиду, раздражение, гнев — или, наоборот, скрываешь какое-то творчество, все это проявляется, — рассказывает мастер. — В процессе идет восстановление клеток, повышается иммунитет, тело как будто обновляется. Одна минута на гвоздях — это как пробежать 1 км. Это хорошая зарядка.

После небольшого экскурса — короткая медитация.

— Медитация нужна для того, чтобы успокоить ум. Когда человек идет на практику, он «приходит» головой: знает, что ему это нужно и он этого хочет. И есть страх. Чтобы избавиться от него, нужно отключить мозг. Человек садится максимально удобно на пол — обычно я показываю комфортные позы. Глаза слегка прикрыты, делаем глубокий вдох.

Чтобы не травмировать себя, перед гвоздестоянием обязательна разминка для ног. Стандартные вращения пяткой и коленями, вытягивание носка, знакомые всем с детства, здесь просто необходимы.

— Хорошо, когда на практике есть музыка и чаша. Последняя нужна, чтобы повышать вибрации, с ними мозг затихает, а тело легче расслабляется.

Мастер по гвоздестоянию располагает доски друг напротив друга. Глубокий вдох — и на выдохе левая нога уже стоит на дощечке, через секунду и правая тоже. Первые 10 секунд на гвоздях — настоящий ад, действительно хочется бросить все и сойти. Мозг в шоке от такого и включает панику. Но желание дойти до конца и испытать всю гамму чувств не дало это сделать.

Помогает, что первое время за руки поддерживает мастер. Самостоятельно новичку справиться с таким было бы сложно. Спустя минуту боль становится меньше, фокусируешься уже не на ней, стараешься почувствовать свое состояние, эмоции. Тогда Светлана отпускает руки.

Люди, знакомые с иглоукалыванием, возможно, заметят что-то схожее по ощущениям. Я почувствовала ту же слабость и в какой-то момент была готова потерять сознание. Видимо, это заметила мастер, напомнив о глубоком дыхании и предложив потереть ладони друг о друга, взять себя за руки, сложить их в «намасте», потереть лицо и волосы.

В какой-то момент стало жарко — нормальная реакция организма. Тогда мастер просит согнуть колени и присесть на стул позади.

— Энергетика хорошая, ты отлично справилась, могла бы стоять. Единственное, через 5–10 минут не выдержала бы, потеряла сознание. Потому что энергия стоит в теле, нужно ее прокачивать, разогревать тело. Хорошо помогают солнце, теплая пища, бег, — рекомендует Светлана.

Некоторые плачут и кричат, другие падают в обморок

— Я проживаю вместе с человеком его состояние — вижу, что с ним происходит. Поэтому мне легко понимать, какой реакции ждать, что и в какой момент лучше сказать. Так как есть сильная любовь к людям, это удается просто, — делится мастер. — Тяжелее всего стать на гвозди людям ненастоящим, тем, кто в обычной жизни прячется за масками, накидывает на себя образы.

— А какие реакции чаще всего дает практика?

— На гвоздях очень много состояний. Кто-то видит себя настоящего, если долго скрывался за маской, пугается, хочет уйти. Есть много девочек, которые проявляют сильные эмоции: плачут, кричат. Возможно, появятся страх, напряжение в теле — это какие-то зажимы, страхи прошлого. Были девочки, которые падали в обморок. Но я знаю, что делать в такой ситуации.

— Гвоздестояние — это полностью безопасно? Есть ли противопоказания?

— На гвоздехождении возможны царапины, потому что люди не поднимают высоко ногу, а скользят. Если делать все правильно, такого не случится. Проколоть ногу невозможно, потому что гвозди размещены равномерно. Из противопоказаний — беременность. Но я как мастер ничего плохого в этом не вижу, мы вполне можем такое практиковать. Но это ответственность, поэтому обычным людям заниматься при беременности не стоит. Еще не рекомендуется при менструации — в это время женщина может испытывать упадок сил и терять сознание.

— Как долго и насколько часто нужно стоять на гвоздях?

— Правил по регулярности нет. Можно стоять хоть каждый день. Но в таком случае недолго — только минуту-две. Либо раз в неделю по 30–40 минут. Энергия накапливается, и ее нужно куда-то израсходовать. Если ее много, могут быть эмоциональные срывы. Плюс нога должна отдыхать.

— Можно просто купить доску и стоять дома самому?

— Желательно, чтобы рядом был человек, который помогает в практике. Если происходит борьба — пообщаться, подсказать. С мастером однозначно гвоздестояние пройдет удачнее. Но если человек верит в свои силы, то все получится.

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