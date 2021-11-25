Европейская группа регулирующих органов в сфере ядерной безопасности (ENSREG) одобрила отчет о партнерском обзоре Национального плана действий по итогам проведения стресс-тестов БелАЭС, сообщает пресс-служба Минэнерго.

В пресс-релизе европейского регулятора отмечается значительный прогресс белорусской стороны в реализации упомянутого плана.

Группа экспертной оценки состояла из двенадцати экспертов из стран ЕС и стран, не входящих в ЕС. также четырёх представителей Европейской комиссии.

«В Плане нашли отражение все рекомендации ENSREG 2018 года, которые были сформулированы по итогам партнерской проверки Национального доклада о стресс-тестах Белорусской АЭС», – утверждает Минэнерго.

В пресс-релизе ENSREG также подчеркивается, что структура и содержание Национального плана действий Беларуси по стресс-тестам БелАЭС соответствовали требованиям стресс-тестов ЕС.

Директива по ядерной безопасности 2014/87/Euratom требует проведения оценки по конкретной теме, связанной с ядерной безопасностью, с последующим экспертным рассмотрением при участии Европейской комиссии в качестве наблюдателя, каждые шесть лет.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»