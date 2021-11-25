Примет ли Григорий Азарёнок вызов Томаша Мацейчука?

От редакции «Народной Воли»

Кто такой Григорий Азарёнок – читателям «Народной Воли» пояснять не нужно. Заметим только, что и до него просвещенное общество знало немало телекиллеров. Но этот, кажется, превзошел всех. Нет, не эрудицией, не острым публицистическим словом, а бескультурьем, элементарным хамством.

Поскольку доступ оппонентов власти к государственному телевидению у нас, прямо скажем, запрещен, то, понятно, и Азарёнку, за плечами которого мизерный жизненный опыт и лексика которого явно страдает обилием неприличных выражений, всё сходит с рук. Но вот на прошлой неделе он всё-таки получил ответный удар. Правда, не со стороны какого-либо своего белорусского собеседника, а со стороны польского журналиста Томаша Мацейчука. Григорию Азарёнку брошена перчатка – он вызван на открытые теледебаты. Хотелось бы, чтобы они состоялись, но пока нет вразумительного ответа белорусского пропагандиста.

Тем читателям, которые не пользуются электронными средствами массовой информации, предлагаем фрагменты публичных высказываний как комментатора СТВ Григория Азарёнка, так и польского журналиста Томаша Мацейчука.

Если состоятся их дебаты, «Народная Воля» обязательно отразит их на своих страницах.

Григорий АЗАРЁНОК:

«Успокойтесь, ляхи, возьмите голову в руки…»

…Пшеки, уймитесь, не будет Америка за вас воевать. Историю свою забыли? 1939 год ничему не научил? Или, может, Штаты помогают сейчас курдам, езидам и афганцам, которые, между прочим, воевали за натовские интересы на Ближнем Востоке?

Так вот послушайте, хоть и резко. Боевой мощи нашей армии достаточно для того, чтобы полностью разгромить весь ваш так называемый Балто-Черноморский союз. Я уже не говорю про потенциал Союзного государства. Но мы не хотим разрушенной Варшавы и беженцев из Литвы в Балтийском море. Ей-богу, не хотим. Успокойтесь, ляхи, возьмите голову в руки. Прекратите провокации. Не будет никакой речи от «можа до можа», забудьте. Исполните свои обязательства, создайте гуманитарный коридор. Вам бензина жалко отвезти 2000 человек в Германию? Или кукуха в посполитом безумстве совсем отъехала? Так или иначе, шансов у вас нет.

Вы решили нас запугать? Решили подставить? Решили изолировать? Кишка тонка. От вас только дети плачут на границе, в холоде и грязи. Но если детские слезы вас не приводят в чувство, то приведут стратегические самолеты Ту-22М3 военно-космических сил Российской Федерации. Они теперь с нашими будут летать регулярно. Следить за вами. Можете выбрасывать свой натовский металлолом. Бегите, ляхи.

(Фрагмент передачи «Тайные пружины политики. 2.0» на СТВ.)

Томаш Мацейчук

Мы, ляхи, не боимся и готовы отвечать таким колхозным пропагандистам, как Азарёнок

(Как сообщили многие сайты, на выпад Г.Азарёнка в адрес Польши тут же отреагировал известный варшавский журналист Томаш Мацейчук. Он вызвал белорусского пропагандиста на открытые дебаты.)

– На данный момент никакого ответа ни от Азарёнка, ни от СТВ не поступало. Но я знаю, что они об этом уже знают – что я хочу дебаты, что я хочу им показать: вот мы, ляхи, не боимся, мы готовы постоять за себя, готовы отвечать таким колхозным пропагандистам типа Азарёнка… В поединке один на один – лях против лукашенковского пропагандиста, потому что белорусом я его не назову.

И тут я хочу подчеркнуть очень важную вещь: мы, поляки, не против Беларуси, мы, поляки, против Лукашенко, мы, поляки, против таких людей, как Азарёнок, против Путина. Поэтому если сейчас происходит конфликт между Польшей и Беларусью – это не конфликт между поляками и белорусами, это конфликт между Европой, между Польшей и между Лукашенко. Поэтому я очень надеюсь, что мне удастся выступить в поединке с Азарёнком и донести эту мысль белорусским зрителям, донести правду, потому что то, что они там говорят, – это чистой воды ложь. С этим можно легко разбираться, очень легко бороться.

Первое, что я могу сказать: Азарёнок постоянно говорит о том, что Польша принимала участие в уничтожении Афганистана, Ирака и поэтому сейчас Польша и Европа должны принять беженцев из этих стран. Но давайте напомним: разве сейчас иракцам живется хуже, чем с Саддамом Хусейном? В 2002 году, за год инвазии НАТО на Саддама Хусейна, там ВВП на душу населения составлял тысячу долларов в год. Сейчас ВВП на душу населения в Ираке составляет 4500 долларов в год. И это еще учитывая, конечно, этот ковидный кризис. Сейчас в Ираке, после инвазии НАТО, стало жить в четыре раза лучше.

Еще давайте скажем про курдов. Курды живут в курдской автономии Ирака. У них там всё хорошо. Я лично был в Эрбиле, я прошел путь беженцев в 2015-м и 2016 годах. И в курдском Ираке нет никакого терроризма, нет там никакой бедности, никто там не умирает с голоду. Эти люди живут прекрасно. Я реально готов сказать, что Эрбиль, наверное, красивее даже, наверное, многих городов Польши, Беларуси, России. Поэтому нельзя говорить, что курды – это беженцы. Курды – они не бегут от войны, они не бегут от бедности. Они бегут за чем? Они бегут за халявой. К сожалению, это так. И в 2015-м, и в 2016 году они узнали, что можно попасть в Европу, можно пойти в Германию и там бесплатно получить квартиру, получить пособие, кажется, это 700 евро в месяц. Для них это большие деньги. И квартира – это, конечно, прекрасно, а еще лучше жить в прекрасной Германии. И они сейчас пытаются попасть в Европу, используя такой шантаж. Они показывают детей, женщин: смотрите – они страдают, сейчас там холодно, они умирают, пускайте нас в Европу! Но Польша решила, что нет, мы будем Европу защищать, потому что мы, поляки, и, надеюсь, европейцы тоже, хотим, чтобы Европа оставалась европейской, а не в будущем мусульманской. Для нас это важно, для нас это принципиально.

Польше удастся остановить этот поток мигрантов. Потому что везде начиналось с маленькой кучки людей, которые говорили: вот идут дети, идут женщины. Так было в Греции, так было в Италии, так было в Испании, и это продолжается, это не заканчивается. Эти люди постоянно рождаются в Африке, Азии, они же постоянно дорастают и думают: зачем мне жить в Африке, зачем мне жить в Ираке, Афганистане, зачем мне жить в Иране? Я хочу в Европу, там же круто. Там же деньги. Там же свобода. Там же нет ислама. В конце концов мусульмане бегут из исламских стран. То есть мусульмане несчастливы в своих мусульманских странах, поэтому они бегут в страны к эфиру, как у нас называют, потому они попадают в Европу. И они опять несчастливы, потому что здесь нет ислама. Здесь есть другие ценности, здесь есть другая жизнь.

И вот «отличный» пример. В кавычках «отличный». 11 ноября в Великобритании происходило мероприятие по поводу окончания Первой мировой войны. И там один беженец взорвал себя в Ливерпуле. Он хотел взорваться сначала в храме, но у него это не получилось. Попросил таксиста, чтобы он забрал его на мероприятие, где были британские ветераны, где были журналисты, где были политики, и этот беженец, которого Британия приютила, давала ему еду, одежду, квартиру, давала ему всё, этот беженец взорвался и погиб. К счастью, кроме него, никто не погиб. И это поток мигрантов, который мы пускаем в Европу, говоря, что им надо помочь, потому что это бедные люди… Да, это бедные люди. Но среди этих бедных людей есть террористы. Среди этих бедных людей есть насильники, есть убийцы, есть психопаты, и мы не можем жертвовать безопасностью своих семей, своих родственников, своих народов и своих стран, чтобы постоянно спасать других. Этот поток никогда не закончится, потому что у нас жизнь, в Европе, постоянно улучшается, постоянно идет прогресс, и этот прогресс будет постоянно привлекать мигрантов. Поэтому мы не должны принимать беженцев, мы должны принимать всего лишь мигрантов, то есть людей, у которых есть паспорт, есть виза, которые оформили эту визу. Например, у которых есть знания, либо опыт, либо профессии, которые нам нужны.

Вот смотрите на Польшу. Польша принимает миллионы мигрантов: белорусов, украинцев, русских, армян, грузин – и никаких проблем. И мы в Польше очень рады, что эти мигранты к нам едут. Мы благодарны, я даже сказал бы, что есть белорусы, украинцы, русские, которые хотят приехать к нам и помогать нам строить нашу страну и зарабатывать для себя деньги. К сожалению, на западе Европы всё еще считают, что мигранты – все они такие же и не надо разбираться, откуда человек приехал, какие у него взгляды. По моему мнению, надо разбираться, что это за человек, какие у него взгляды, чего он хочет добиться в будущем, и поэтому, если нам человек не подходит по каким-то причинам, то такого человека нельзя пускать в Европу, потому что, если мы будем продолжать впускать всех, нас будут продолжать убивать, и это будет просто закат и самоубийство Европы, а этого мы не хотим.

Они вообще-то живут в другой Вселенной. Эти люди поверили, что Европа – это такая добрая бабушка, которая готова приютить всех, дать всем денежку, дать всем квартирку и всем сказать: живите как хотите. Но это не так. И беженцы, это люди, которых мы называем беженцами, они столкнулись с плоской стеной, и они сейчас в бешенстве, потому что получается, что они не получат эту квартиру, они не получат эти пособия. Многие их них – это же молодые мужчины, они не получат красивых европейских женщин, красивых блондинок, о которых они мечтают. И сейчас я не нагнетаю эмоции, это не пропаганда, потому что я с этими людьми сталкивался, я с такими людьми даже сегодня общался, они реально бесятся, потому что им казалось, что Европа – это место, куда они могут просто приехать и получить всё, что они захотят. А тут получается, что это не так. А тут получается, что польские пограничники, польские солдаты говорят «Но посаран!», не пройдете. И поэтому эти люди сейчас отвечают агрессией. И, отвечая агрессией, они сегодня ранили семь польских полицейских. Один из них получил тяжелые травмы черепа, и посмотрим, что будет с этим человеком. Получается, мы, Европа, помогаем этим людям, потому что мы отправляем помощь в Ирак. Они всё равно получают от нас помощь. Они получают огромные деньги. Они получают одежду, еду. Их приглашают в Польшу, и не только в Польшу, в университеты, но всё равно они недовольны. Эти люди, которые сейчас стоят на границе, если мы не сделаем того, что они от нас хотят, они готовы нас убивать. Это показывает, почему их нельзя пускать в Европу. Потому что, когда они уже попадут в Европу и не получат того, чего хотят, они готовы будут нас взрывать, резать и уничтожать. И это на самом деле, к сожалению, происходит и в Великобритании, и во Франции, и в Германии, и даже в России, потому что, тоже надо подчеркнуть, Россия сейчас в огне. Там мусульманские мигранты постоянно кого-то убивают, насилуют… Вот это настоящая проблема.

А еще быстренько отвечу украинским комментаторам, людям, которые пишут: спасибо, респект и так далее. Я хочу сказать спасибо Украине за то, что Украина тоже является стеной Европы, тоже является защитником Европы. И Германия, Европа должны сказать спасибо не только Польше. Германия сказала «Данке, полен!» за то, что Польша остановила этот поток мигрантов, но мне кажется, что Украина играет роль еще важнее. Она останавливает не поток мигрантов, она останавливает этот поток путинизма, который угрожает Европе. И Украина свой щит держит, и, надеюсь, этот щит будет держать Европу и Польшу в безопасности. Поэтому спасибо украинским друзьям, спасибо белорусам, которые выходили на митинги! И хочу сказать спасибо нашим польским солдатам, спасибо пограничникам, спасибо полицейским за то, что защищают Европу! Получается, мы поляки, украинцы и белорусы, на самом деле защищаем Европу. И это не впервые.

…Будем надеяться, что всё-таки Азарёнок окажется мужчиной, а не тряпкой, и захочет общаться, захочет выйти на такой бой против ляхов, которых он лично ненавидит. Если такой бой состоится, то я уверен в том, что от него просто ничего не останется. Так же как ничего не останется от лукашенковской пропаганды, которая постоянно врет… Это ужасно, в каких условиях сейчас живут белорусы и что им приходится смотреть по их телевидению…

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