Во время совместного заседания Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта Конституции в четверг, 25 ноября, Александр Лукашенко рассказал о новом плане оппозиции, пишет KP.ru.

Так обратившись к белорусским чиновникам, Лукашенко предупредил, мол, «беглые приготовили новый план дестабилизации страны». Он указал, что, по его мнению, те, кто в поствыборный период требовали перемен, сейчас заявляют, что стране не нужна новая Конституция.

– Те, кто кричал больше всего о переменах и что надо чуть ли не убрать этого президента, сломать, убить и прочее, сегодня закричали: а это не надо. Нам не надо новая Конституция, – пояснил Лукашенко.

Затем Александр Лукашенко сказал, что ему сообщили о том, что оппозиционными деятелями уже выработан определенный план действий. Имеющуюся информацию он направил для распространения.

– Они уже выработали план. Я направил его в Администрацию президента, чтобы он был там проработан и распространен, чтобы вы все видели, чего они хотят, – рассказ он.

Сам Лукашенко назвал так называемый план оппозиции «полным посмешищем», нацеленным на получение финансирования Западом. Заявил о намерениях «сломать Конституцию» и снова вывести белорусов на улицу. Пообещал, что и собравшиеся на заседании Конституционной комиссии увидят данный документ.

– Ну, это посмешище полное! Это план беглых для того, чтобы получить финансирование. Иначе не скажешь. Просто смешной. Я уже виды видавший человек читаю и думаю: неужели опять Запад одуреет и даст под это деньги. Тем не менее, вы сами увидите этот план. Я к чему этого говорю. Они уже готовятся сломать Конституцию и, если их план реализуется, снова вывести на улицу народ Беларуси, – предупредил он.

Резюмируя, Лукашенко добавил: «История ничему не учит».

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