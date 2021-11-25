После заседания кабинета министров Регионального правительства Курдистана (КРГ), пресс-секретарь КРГ Джутияр Адиль сообщил, что уже от мигрантов были получены около 700 заявлений о добровольном возвращении, сообщает портал Kurdistan.

“700 иммигрантов зарегистрировали свои имена для добровольного возвращения в Курдистан”, – сказал пресс-секретарь на пресс-конференции, состоявшейся после заседания кабинета министров в среду.

Он также отметил, что КРГ продолжает сотрудничать с федеральным правительством Ирака, европейскими странами и различными организациями, чтобы решить проблему мигрантов, застрявших на границе между Беларусью и Польшей.

На еженедельном заседании Совета министров Курдистана обсуждался в том числе вопрос курдских мигрантов на границах ЕС. Глава департамента внешних связей КРГ представил отчет о положении мигрантов, и об усилиях по разрешению миграционного кризиса и возвращению людей в Курдистан.

На сегодня был запланирован второй рейс из Минска в Багдад, который доставит мигрантов, решивших вернуться домой. Некоторые из них уже прибыли в аэропорт и ждут там. Но он был отменен. Как сообщает радио “МИР”, причиной стала неоплата рейса Евросоюзом.

700 курдских мигрантов ожидают возвращения домой

Ранее, 18 ноября, иракская авиакомпания уже вывезла 430 мигрантов.

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