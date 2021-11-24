Журналистке курдского телеканала NRT Жьян Али отказали во въезде в Беларусь из-за отсутствия аккредитации, выдаваемой МИД Беларуси иностранным журналистам. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета республики Антон Бычковский.

“Никаких процессуальных действий в отношении данной журналистки не проводилось. По прибытии в Минск она заявила, что ее целью является журналистская деятельность. Но с учетом отсутствия у нее необходимой аккредитации эту цель она в Республике Беларусь реализовать не могла, и ей было отказано во въезде в страну”, – сказал Бычковский.

Он уточнил, что накануне вечером Жьян Али отбыла на самолете в Стамбул. “Мы рекомендовали ей решить вопросы с оформлением необходимых документов для пребывания в Беларуси в качестве журналиста”, – добавил Бычковский.

Ранее телеканал NRT сообщил об аресте его корреспондентки в аэропорту Минска и изъятии ее оборудования. Согласно сведениям, размещенным на сайте этого СМИ, инцидент произошел ещё в понедельник. Али намеревалась освещать ситуацию с мигрантами с белорусско-польской границы.

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