Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с зондом для защиты планеты от астероидов на борту стартовала с базы Космических сил Ванденберг в штате Калифорния в США. Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространств США (NASA) в своем аккаунте Twitter.

Asteroid Dimorphos: we're coming for you!

Riding a @SpaceX Falcon 9 rocket, our #DARTMission blasted off at 1:21am EST (06:21 UTC), launching the world's first mission to test asteroid-deflecting technology. pic.twitter.com/FRj1hMyzgH

— NASA (@NASA) November 24, 2021