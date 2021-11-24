Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с зондом для защиты планеты от астероидов на борту стартовала с базы Космических сил Ванденберг в штате Калифорния в США. Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространств США (NASA) в своем аккаунте Twitter.

Asteroid Dimorphos: we're coming for you! Riding a @SpaceX Falcon 9 rocket, our #DARTMission blasted off at 1:21am EST (06:21 UTC), launching the world's first mission to test asteroid-deflecting technology. pic.twitter.com/FRj1hMyzgH — NASA (@NASA) November 24, 2021

Ракета отправилась в космос в 1:21 по восточному стандартному времени (09.21 мск). Ее запустили в рамках проекта DART — программы проверки технологий по предотвращению столкновения опасного астероида с Землей.

Цель ракеты — за год достичь двойного астероида Дидимос — Диморфос, который вращается вокруг Солнца вместе с Землей, чтобы изменить траекторию его полета.

Космический корабль DART отделился от второй ступени Falcon 9 спустя 55 минут и скоро переориентируется на Солнце. DART должен развернуть солнечные батареи, сблизиться с астероидом Дидимос — Диморфос и столкнуться с меньшим из них — Диморфосом — на скорости примерно в 24 тыс. км/ч осенью 2022 года.

Полет является испытательным.

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