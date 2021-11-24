Соболенко заработала за сезон почти 3 миллиона долларов призовых

Первая ракетка мира Эшли Барти стала лидером сезона ВТА по заработанным призовым — на ее счету 3,9 миллиона долларов.

На второй позиции чешка Барбора Крейчикова — 3,6 миллиона, на третьей — вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко — 2,9 миллиона.

У Виктории Азаренко 19-я сумма — 1,4 миллиона, у Александры Саснович — 51-я (567 тысяч).

Как отмечает официальный сайт ВТА, впервые с 2008-го ни одна теннисистка не заработала четыре миллиона долларов за сезон. Тогда Серена Уильямс закончила сезон, выиграв 3,9 миллиона.

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